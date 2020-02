Warren Buffett battu par le marché en 2019

Warren Buffett a fait parvenir à ses actionnaires sa traditionnelle lettre. Beaucoup de chiffres record. Pour autant, le patron de Berkshire Hathaway ne jubile pas.

Quelques records de plus pour Berkshire Hathaway, la société d’investissement présidée par Warren Buffett et qui vient de publier sa lettre annuelle. Sur le plan des résultats, les bénéfices ont atteint en 2019 la coquette somme de 81,42 milliards de dollars (14.669 dollars par action). Record pour la trésorerie détenue qui renferme pas moins de 128 milliards de dollars. Record encore pour la valeur de la partie du portefeuille dévolue aux actions dont la valeur est montée jusqu’à 248 milliards de dollars. Et enfin, performance historique du cours de l’action. Celui-ci avait atteint un plus haut historique de 344.970 dollars le 17 janvier dernier.

Victime des feux de forêt

Pour autant, Warren Buffett ne jubile pas. Et pour cause: la croissance de la valeur de sa société à la Bourse de New York est restée largement inférieure à celle de l’indice S&P 500 Total Return. Elle a été de 11% l’an passé contre une hausse de 31,5% pour l’indice. Les années au cours desquelles l’action Berkshire Hathaway sous-performe ont tendance à se multiplier. Depuis janvier 2015, elle est montée de 52%, tandis que la hausse de l’indice return du S&P 500 a été de 80,1%.

La branche réassurance de Berkshire Hathaway a été affectée par les incendies en Australie et en Californie.

Dans un entretien ce lundi avec la chaîne de télévision américaine CNBC, Warren Buffett explique cela par le fait que sa société est devenue un mastodonte et qu’il devient pour cela plus difficile à réaliser des performances substantielles. Avec une valeur de 560 milliards de dollars Berkshire Hathaway est la 8e plus importante capitalisation boursière au monde. Warren Buffett ne se fait plus beaucoup d’illusions sur le comportement de l’action de son groupe en bourse dans les années à venir. "Elle ne comptera pas parmi les plus performantes, mais elle ne sera pas non plus dernière de classe", dit-il en substance, ajoutant que "lorsque nous serons dans un marché baissier, nous allons battre le S&P 500".

Par ailleurs, si après impôts, le bénéfice est en nette progression, c’est principalement en raison des modifications des règles comptables sur la détention de titres détenus en portefeuille que cela s’explique. Au niveau du résultat d’exploitation par contre, les chiffres sont moins séduisants. Ils font apparaître une baisse de 9,4% de la performance à 32,4 milliards de dollars. Sur le seul 4e trimestre, il a reculé de 23% en raison des pertes subies dans sa division réassurance qui a été affectée par les conséquences du typhon au Japon et des feux de forêt en Australie et en Californie.

Des pitbulls plutôt

Pour revenir à la lettre, Warren Buffett écrit continuer à chercher des projets d’investissement afin de dégager des retours plus élevés. Mais il rencontre toujours autant de difficultés que les années précédentes à les dénicher en raison des "prix exorbitants". D’où sa décision prise en 2019 de racheter les actions de sa propre société pour un montant de 5 milliards d’euros.

"Il deviendra désormais difficile de faire mieux que le marché" Warren Buffet

Sur le chapitre de sa succession, Buffett n’avance toujours pas de nom. Il a cependant indiqué qu’Ajit Jain et Greg Abel ses deux meilleurs lieutenants, "seront désormais plus exposés" lors des assemblées générales. Les observateurs en tirent la conclusion que son successeur pourrait être l’une de ces deux personnes.

Sur la gouvernance des entreprises en général, Warren Buffett a dit regretter que trop d’entreprises recherchent des membres pour le conseil d’administration qui ne contesteront pas les décisions d’un PDG. "Les PDG ne devraient pas rechercher des pitbulls. C’est l’épagneul cocker qu’ils cherchent généralement à ramener à la maison."