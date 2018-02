Warren Buffett solde l'échec IBM

Berkshire Hathaway investit dans Teva

Berkshire Hathaway, la holding de l'investisseur américain Warren Buffett, a pris une participation dans le géant israélien des médicaments génériques Teva malgré les difficultés que rencontre celui-ci. La position pour un montant de 358 millions de dollars représente quelque 19 millions de titres. Teva, qui est cotée à Wall Street, décollait sur cette nouvelle, prenant plus de 8% à 20,90 dollars dans les échanges électroniques suivant la clôture de séance.

Teva est en pleine restructuration et avait annoncé la semaine dernière une perte nette de plus de 16 milliards de dollars pour son exercice 2017 en raison d'importantes dépréciations d'actifs et d'effets fiscaux liés à la réforme fiscale entrée en vigueur aux Etats-Unis. A côté des génériques, Teva détient quelques marques propres, dont le Copaxone, un traitement contre la sclérose en plaques qui représente environ un quart de son chiffre d'affaires.

Mais il a essuyé un rude coup début octobre quand le régulateur américain des médicaments, la FDA, a approuvé la commercialisation d'une version générique. La pression sur les prix des génériques, les difficultés du Copaxone et à la restructuration vont se traduire par une baisse d'activité cette année, avait par ailleurs prévenu le groupe. Il prévoit de supprimer 14.000 emplois sur deux ans soit un quart de ses effectifs et de fermer plusieurs sites aux Etats-Unis, en Europe et en Israël.