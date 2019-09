Waterland et Baltisse se délestent encore de Fagron

La transaction a donc rapporté plus de 84 millions d'euros à Waterland et Baltisse, réunis au sein de Holdco. Quant à la part de capital désormais dans les mains des deux sociétés, elle est de 12,98% .

Les actions cédées ce jour l'ont été au même prix que lors de la précédente opération du mois de juillet. À l'époque Waterland et Baltisse avaient placé plus de 7 millions d'actions leur permettant de récolter plus de 115 millions d'euros et de réduire leur participation à plus de 20%.