Weber démarre en mode mineur à Wall Street

La cotation de Weber à Wall Street a dû laisser un goût amer à ses dirigeants. Face à une demande tiède de la part des investisseurs, le fabricant de barbecues n'a réussi à placer que 18 millions de ses actions contre 47 millions prévus , et a dû fixer son prix de cotation en dessous de la fourchette de prix annoncée, entre 15 et 17 dollars. L'action a démarré jeudi à 14 dollars et la société a levé 250 millions de dollars, moins du tiers qu'elle avait initialement espéré (797 millions de dollars).

Des questions se soulèvent sur la fatigue des investisseurs pour les introductions en bourse, qui ont atteint cette année un record. Plus de 648 sociétés ont levé plus de 218 milliards de dollars depuis janvier, selon les chiffres de Bloomberg. D'autant que deux autres concurrents de Weber, BBQGuys et Peyton Manning, ont tous les deux prévu de se faire coter plus tard dans l'année, à travers un Spac (une société de chèque en blanc). Le contexte actuel des entrées en bourse s'avère aussi plus difficile car plusieurs sociétés ont dû repousser leur opération en raison des conditions de marchés. WCG Clinical, qui prévoyait mercredi de lever 765 millions de dollars, fait partie de cette liste.