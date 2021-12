Wizz Air décolle grâce au retour des voyageurs

Wizz Air a bondi, comme les autres compagnies aériennes, lors de la première séance de décembre, sur fond de retour de la prise de risque sur les marchés d'actions.

Le mois de décembre a commencé positivement pour les actions, alors que les achats à bon compte ont repris après la déroute des marchés financiers ces derniers jours de novembre. Le Stoxx 600 a rebondi de 1,71%, sa plus forte progression depuis le 5 mai. "Les bourses européennes ont été plus impactées que les actions mondiales par le variant Omicron car vous y avez plus d'actions de valeur et cycliques que dans le reste du monde", a constaté Ankit Gheedia, responsable de la stratégie en actions et dérivés chez BNP Paribas. "Pour l'avenir, le point de données clé est l'efficacité des vaccins actuels, que nous ne saurons probablement pas avant la fin de la semaine prochaine. Jusque-là, je m'attendrais à voir des marchés agités en fonction du flux d'actualités", a-t-il ajouté.

Les secteurs les plus affectés ces derniers jours ont opéré un spectaculaire rebond. Le compartiment des valeurs minières a flambé de 2,29% grâce à la progression des prix du cuivre. Le secteur de l'énergie a pris 2,07% alors que les cours du pétrole ont avancé avant une réunion de l'Opep.

Les compagnies aériennes ont aussi été recherchées par les investisseurs. Lufthansa a gagné 5,07%, Air France -KLM 3,35% et IAG (la maison-mère de British Airways) 3,37%. Wizz Air , spécialisé dans les vols low cost, a bondi de 7,02%. Son président, Robert Carey, a constaté ce mercredi lors du salon de l'aviation à Londres que les passagers réservent leurs billets d'avion de plus en plus à la dernière minute, en raison de l'évolution des restrictions de voyage.

Le compartiment automobile a signé la plus forte hausse en Europe avec un gain de 3,79% ce mercredi.

Parmi les valeurs individuelles, la banque italienne Monte dei Paschi a grimpé de 16,73% après avoir contacté le ministère italien de l'Économie pour relancer les négociations avec la Commission européenne afin d'obtenir l'aval de Bruxelles pour un nouveau plan industriel incluant une augmentation de capital.

Husqvarna, le plus grand fabricant mondial d'outils de jardinage électriques, a progressé de 5,38% après avoir relevé ses objectifs financiers globaux et ses ambitions de croissance pour les tondeuses à gazon robotisées et autres produits alimentés par batterie.

Le groupe immobilier allemand en difficulté Adler a vu son titre décoller de 34,45% alors qu'il a finalisé sa plus grande vente d'appartements prévue pour lever des fonds, à un prix inférieur à celui annoncé initialement.

Proximus en tête, des biotechs en forme

+5,06% Proximus a signé la meilleure progression du Bel 20 ce mercredi.

A la Bourse de Bruxelles, Proximus a terminé en tête du Bel 20 avec un bond de 5,06%. L'indice a lui progressé de 1,01%. Le groupe de télécoms a indiqué explorer différentes options stratégiques pour sa filiale américaine TeleSign. La voie privilégiée serait une introduction en bourse d’une participation minoritaire via une Spac (société de chèque en blanc).

La société immobilière réglementée (SIR) Aedifica a par contre signé la plus mauvaise performance du Bel 20, avec un recul de 3,05%.

Sur le marché élargi, plusieurs biotechs se sont distinguées, en particulier les medtechs. Onward Medical a gagné 20,66% grâce à Kepler Cheuvreux, qui a conseillé d'"acheter" le titre. L'action s'est hissée en tête des progressions de la Bourse de Bruxelles ce mercredi. Les autres titres du segment en ont profité. MDxHealth a pris 2,47% et Nyxoah 0,95%.

Biocartis a bondi de 6,53%. La biotech a signalé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé une autorisation de type "510k" pour son SeptiCyte RAPID.