Xior bien accueilli après ses résultats

Le titre Xior s'est inscrit en légère hausse après l'annonce de ses résultats et une augmentation de capital. Il a pris 0,21% à la clôture des marchés. Les analystes ont jugé les résultats de la SIR (société immobilière réglementée) spécialisée dans les kots étudiants "en ligne avec les attentes". Ils ont surtout retenu les prévisions de la société, meilleures qu'attendu. "Les prévisions semblent légèrement meilleures que nos calculs actuels, en incluant la dilution provoquée par les nouvelles actions. Xior a indiqué un bénéfice par action 1,80 euro (+ 6% sur un an) pour 2021, et un dividende de 1,44 euro par action (+ 6% sur un an) soit un ratio de distribution de dividende de 80,0%", indique Francesca Ferragina, analyste chez ING. Elle a maintenu son conseil à "conserver" sur l'action.

Chez KBC Securities, l'analyste Wido Jongman a noté la résistance des locations de kots malgré la pandémie de Covid-19. "Le taux d'occupation reste stable à 98%, ce qui montre que Xior résiste bien à la crise du Covid-19", a-t-il commenté. Il a réitéré sa recommandation à "acheter" sur le titre.

"Un impact plus sévère du Covid-19 est observé sur ses locations à Barcelone." Inna Maslova Analyste chez Degroof Petercam

Chez Degroof Petercam, l'analyste Inna Maslova a conservé sa recommandation à "conserver" sur le titre. Elle note que Xior a indiqué "que le lent le déploiement des vaccins et les restrictions pourraient avoir un impact important sur les locations d'été saison en particulier, affectant la péninsule ibérique". "Un impact plus sévère du Covid-19 est observé sur ses locations à Barcelone", souligne l'analyste. Mais Wido Jongman ne partage pas cet avis. "Nous estimons qu'il y a un impact limité du coronavirus sur les marchés des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Espagne", indique l'analyste de KBC Securities.

"La crainte sur le marché d'une éventuelle baisse du taux d'occupation due à une diminution du nombre d'étudiants étrangers n'est pas fondée à notre avis." Wido Jongman Analyste chez KBC Securities

