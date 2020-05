Zalando entrevoit une reprise (Débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont terminé en hausse, rassurées pour le moment quant aux perspectives économiques après une bonne statistique commerciale chinoise, même si les tensions toujours palpables entre les États-Unis et la Chine inquiètent toujours.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,54%. À Francfort, le Dax a pris 1,44% et à Londres, le FTSE s'est octroyé 1,4%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a progressé de 1,3% et le Stoxx 600 de 1,09%.

Parmi les valeurs françaises qui profitent de leurs publications, Rubis a pris 3,86% et Nexans 10,82%. Le premier a vu son chiffre d'affaires progresser de 19% au premier trimestre, le second a dit négocier un prêt garanti par l'État.

Zalando a bondi de 11,46% et s'est placé en tête du Stoxx 600. Le groupe de prêt-à-porter en ligne a indiqué voir une reprise de ses ventes après un effet initialement négatif des mesures de confinement et dit s'attendre à une croissance de 10% à 20% de ses ventes pour l'ensemble de l'année.

L'opérateur britannique BT a chuté de 8,14% après avoir suspendu le versement d'un dividende, parmi le plus élevé de la Bourse de Londres, et retiré ses perspectives financières suite à la pandémie de coronavirus.

Legrand a cédé 0,04% après des prévisions sombres pour le trimestre en cours et Air France-KLM a abandonné 2,52% après avoir creusé ses pertes et dit envisager des réductions d'effectifs.

Metro (-4,53%) a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 1,8%, mais d'une perte plus importante que prévu et a dit s'attendre à un recul de ses ventes tant que les restaurants et hôtels resteront fermés pour empêcher la propagation du coronavirus.