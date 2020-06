ZoomInfo suscite l'intérêt des investisseurs

ZoomInfo, à ne pas confondre avec Zoom Video, a bondi de 95% dès son entrée sur le Nasdaq. Le prix d'introduction a été fixé à 21 dollars.

ZoomInfo Technologies Inc., une plateforme de données marketing, a décollé de 95% lors son offre publique initiale, aux États-Unis. Le titre a ouvert à 40 dollars.

La société basée à Vancouver, dans l'État de Washington, a fixé, mercredi, le prix de 44,5 millions d'actions à 21 dollars chacune, selon des sources proches du dossier. La fourchette de prix des actions a été fixée entre 19 et 20 dollars, alors qu’initialement, elle avait été établie entre 16 et 18 dollars.

Un représentant de ZoomInfo a refusé de commenter.

Cette opération fait partie d'une vague mondiale d'introductions en bourse qui pourrait générer un total de plus de 6 milliards de dollars cette semaine, selon les données compilées par Bloomberg. Les actions de Warner Music Group Inc. ont bondi de 23% lors de ses débuts commerciaux mercredi après une offre de 1,9 milliard de dollars, la plus importante introduction en bourse aux États-Unis cette année.

Trois introductions en bourse programmées ce jeudi aux États-Unis pourraient générer un total combiné de plus de 960 millions de dollars. Ces sociétés sont la société de commerce électronique chinoise Dada Nexus Ltd., basée à Allentown, en Pennsylvanie, Shift4 Payments Inc. et le développeur de traitements contre le cancer Legend Biotech Corp, selon l’agence d’informations Bloomberg.

ZoomInfo est la première société de technologie aux États-Unis cotée depuis l'introduction en bourse du fournisseur de services cloud chinois Kingsoft Cloud Holdings Ltd. en avril. Plusieurs sociétés qui prévoyaient de devenir publiques cette année, comme Airbnb Inc. et Procore Technologies Inc., se sont plutôt tournées vers le financement privé face aux incertitudes économiques.

Les débuts de ZoomInfo pourraient ajouter à la confusion liée à Zoom Video Communications Inc. , dont le rallye des actions de 224%, cette année, a été porté par la popularité de son service de vidéoconférence. Les actions d'une troisième société, également indépendante, Zoom Technologies Inc ., ont augmenté avec l'introduction en bourse de Zoom Video l'année dernière et de nouveau en mars lorsque les actions de Zoom Video ont bondi alors que l'utilisation de ses conférences montait en flèche pendant la pandémie de coronavirus.