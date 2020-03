2.099 ultrariches en Belgique

L'Asie devient de plus en plus importante, mais l'Amérique réussit incroyablement à rester au premier plan.

La Belgique suit la tendance générale dans le monde en termes de fortune. Le rapport de Knight Frank prévoit une hausse générale du nombre d'ultrariches . Mais la firme prédit que la croissance sera plus forte en Asie que sur les autres continents. L'Inde est en tête des prévisions de croissance, avec une augmentation de 72% des UHNWI. Viennent ensuite le Vietnam en quatrième position avec 64%, la Chine (58%) et l'Indonésie (57%), respectivement en sixième et septième position. "Comparativement parlant, le Royaume-Uni verra sa population UHNWI augmenter de 31% au cours des cinq prochaines années, tandis que les États-Unis verront une augmentation de 22%", indique le rapport.

Des États-Unis majoritaires

Selon le rapport Knight Frank, le nombre d'ultrariches dans le monde a augmenté de 6% pour atteindre 513.244 personnes par rapport à l'année précédente. L'Amérique du Nord en avait le plus grand nombre, tandis que la croissance de 13% en Asie, la plus élevée au monde, l'a amenée à la deuxième place, à la place de l'Europe. Les États-Unis comptaient 13.443 ultrariches en 2019, contre 7.892 en Chine. "L'Asie devient de plus en plus importante, mais l'Amérique réussit incroyablement à rester au premier plan", a déclaré Liam Bailey, responsable de la recherche chez Knight Frank.