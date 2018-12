2018, la pire année pour les marchés depuis 2008

L'année 2018 s'inscrit déjà comme une annus horribilis pour les marchés d'actions dans le monde. L'indice MSCI World a perdu 10% depuis janvier. Il n'avait plus connu de pareille performance depuis 2008. D'autres indices ont encore fait pire. Le Dax allemand a perdu 16% et les actions chinoises 25%. Les marchés d'actions turc et argentin encaissent un recul de 45% et 60% respectivement. Les marchés émergents ont baissé de 17%.

Sur le marché des changes, l'euro, la livre sterling, le dollar canadien et le dollar australien ont lâché entre 5 et 10% . Le peso argentin et la lire turque ont perdu 50% et 30% respectivement. Seuls le dollar et le yen connaissent une progression de 4% et 5% face à l'euro.