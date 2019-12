2019, plus belle année pour l'or depuis 2011...

Pour les amateurs de statistiques, on précisera encore qu’au cours des 20 dernières années, l’or a surperformé les actions à 10 reprises. Si le S & P 500 (dividendes réinvestis dans les actions) de Wall Street enregistre depuis 1999 un return de 220% et le Bel 20 (dividendes réinvestis) de 146%, l’once d’or a, elle, gagné 415%! Précisons toutefois que les 2/3 de cette performance ont été fournis entre 2000 et 2010, quand la Banque de Chine était fort occupée à diversifier ses réserves de changes.