2020, en "mode prudence" pour les investisseurs belges

L'année boursière 2019 se termine sur une note positive. Les investisseurs belges semblent avoir quelque peu retrouvé un appétit pour le risque . Pour le mois de novembre, ils étaient 19 % à penser que c'était le bon moment pour investir dans des secteurs plus risqués. Ce chiffre n’était que de 14 % en octobre. Certes plus d'un tiers continue de déconseiller d'investir dans de tels actifs, lit-on dans le baromètre des investisseurs d'ING.

Investir ou épargner

Jusqu'à 66 % des investisseurs belges anticipent en effet une plus grande incertitude politique l'an prochain. Seuls 9 % envisagent 2020 de manière un peu plus positive. L'incertitude économique pousse aussi à une certaine réserve.

66 % des investisseurs belges anticipent une plus grande incertitude politique en 2020.

La question se pose donc: faut-il investir davantage ou épargner davantage? Ils sont 17 % affirmer vouloir épargner davantage que cette année et 13 % déclarent qu'ils investiront plus. Enfin, 33 % des personnes interrogées épargneront ou investiront moins. "Les Belges ne se font pas d'illusions sur les taux d'épargne; à peine 10 % anticipent une hausse de ceux-ci pour 2020, alors que 41 % tablent des taux d’épargne encore plus faibles."