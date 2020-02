2020, l'année des sociétés familiales cotées

Selon Malek Dahmani, gérant de fonds chez Lombard Odier Investments managers, les sociétés familiales cotées devraient surperformer le marché cette année.

Les valeurs de sociétés familiales présentent des atouts à ne pas négliger. Malek Dahmani, gérant de fonds chez Lombard Odier Investment Managers, souligne que ces entreprises ont souvent surperformé les autres titres sur les marchés. Il a identifié en Europe continentale plus de 700 entreprises où "la famille détient au moins 10% du capital et agit au conseil d'administration ou au management de la société avec une stratégie sur plusieurs années".

"Cette vision sur le long terme permet une capacité d'allocation du capital meilleure, dont notamment une prudence en matière d'acquisition et de dépenses. Cela amène à des sociétés avec des endettements moindres, qui peuvent à tout moment profiter d'opportunités, indique-t-il. Ces sociétés sont présentent dans des secteurs très divers, peu intensifs en capital, comme l'industrie, la consommation et l'informatique. De nombreuses sociétés familiales sont actives dans les services IT et les softwares. On en retrouve peu parmi les infrastructures, les services aux collectivités, et les télécoms. La finance compte aussi peu de banques où des familles sont présentes au capital."

Jusqu'en septembre 2019, les sociétés familiales cotées ont sous-performé le marché, mais au dernier trimestre de 2019, elles ont accéléré leur performance par rapport au marché. Malek Dahmani Gérant de fonds chez Lombard Odier Investment Managers

La Belgique sous-représentée

Malek Dahmani relève que parmi son échantillon de sociétés, les entreprises belges représentent moins de 5%. "Les pays qui concentrent le plus de sociétés familiales cotées sont l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et la France, où l'on retrouve le plus de sociétés familiales cotées, explique-t-il. On trouve le plus de sociétés familiales en Allemagne, mais elles ont moins recours à la cotation qu’en France. Cela est en partie dû à la structure du tissu économique de ces deux pays. En France, elles ont dû rapidement se tourner à l'international, alors qu'en Allemagne, dans certains secteurs, les sociétés de moyenne taille ont, pendant un certain temps, surtout vendu leurs biens et services aux plus grosses sociétés allemandes."

"En Belgique, vous avez des sociétés rachetées comme Barco, créée pendant l'entre-deux-guerres, et qui a subi des changements d'actionnaires, dont un en 2016 qui a amené un nouvel état d’esprit entrepreneurial tout en gardant la focalisation sur l'expertise sur le traitement de l'imagerie. Puis vous avez des sociétés développées sur plusieurs générations comme Sioen, et des sociétés où la famille n'est pas présente au management, mais reste néanmoins présente, comme Kinepolis, indique Dahmani. Il y a aussi les holdings, et deux belles sociétés immobilières de logistique, spécifiquement belges, avec notamment la famille De Pauw."

Les pays qui concentrent le plus de sociétés familiales cotées sont la France, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne, où l'on retrouve le plus de sociétés familiales cotées. Malek Dahmani Gérant de fonds chez Lombard Odier Investment Managers

Une belle année 2020

Malek Dahmani souligne que la période 2018-2019 a été particulièrement difficile pour les sociétés familiales cotées. "Le marché a recherché la liquidité et les actifs moins risqués", indique-t-il. Ces sociétés ont sous-performé le marché durant la période 2018-2019, marquée par les craintes autour des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. "Jusqu'en septembre 2019, les sociétés familiales cotées ont sous-performé le marché, mais au dernier trimestre de 2019, elles ont accéléré leur performance par rapport au marché. On pense qu'en 2020, elles vont continuer sur leur lancée. Les sociétés qui présentent le moins de free float ont été sanctionnées entre 2018 et 2019 dans le contexte de marché troublé. Plus la société est cyclique et moins elle est liquide, plus elle souffre dans un tel contexte", conclut-il.