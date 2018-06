33% des investisseurs ne connaissent pas le bitcoin

En mai, le baromètre des investisseurs a signé un statu quo. Ce baromètre mesure chaque mois la confiance des investisseurs particuliers belges, sur la base d’une enquête menée par Kantar TNS, en collaboration avec l’Université de Gand et L’Echo et De Tijd. En mai, le baromètre a atteint 113 points, contre 112 points en avril, loin du pic de 128 points atteint en janvier. Le niveau reste supérieur à 100, ce qui souligne un certain optimisme vis-à-vis des marchés financiers.