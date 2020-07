À la recherche d'indices d'un contrôle de la courbe des taux américains

Comme la Banque du Japon?

La Fed "pourrait déjà donner des indications sur sa volonté de pratiquer une politique d’assouplissement quantitatif, non pas en achetant de façon illimitée des obligations, mais en agissant sur la courbe ", explique Bernard Keppenne, chef économiste de CBC, dans une note publiée ce mardi.

"Conséquence logique de la baisse des taux de la part de la Fed et de son programme d’assouplissement, les taux courts ont le plus fortement baissé. La Fed pourrait viser une partie de la courbe, par exemple les taux obligataires à 2 ou 3 ans, en se donnant un objectif de rendement comme le pratique actuellement la BoJ (Bank of Japan, la banque centrale japonaise, NDLR)."