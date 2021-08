À la recherche du portefeuille d'investissement idéal

Le portefeuille idéal consiste à détenir une participation dans tous les actifs possibles et imaginables de notre planète, tout en s’assurant que cela reste pratique et amusant. "Tout le monde a son idée sur le portefeuille parfait", explique le professeur Stephen Foerster, auteur d’un livre sur ce sujet.

Le dicton "ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier" est aussi vieux que le monde, mais étonnamment il a fallu attendre les années 1950 pour qu’il s’applique aux investissements. Harry Markowitz s’est lui-même étonné qu’il ait fallu aussi longtemps avant que quelqu’un démontre qu’une combinaison de deux ou plusieurs actions pouvait réduire les risques sans nuire au rendement attendu du portefeuille. Dans cette optique, la diversification est le seul "free lunch" que peut espérer un investisseur: moins de risque pour le même rendement, en d’autres termes, en combinant plusieurs actions ou en ajoutant d’autres actifs – comme des obligations ou des matières premières.

Markowitz a ainsi jeté les bases de la théorie moderne de la gestion des portefeuilles et a d’un seul coup sorti les investissements du marasme. Auparavant, la bourse était considérée comme un terrain de jeu peu recommandable réservé aux spéculateurs, raison pour laquelle les universitaires préféraient éviter le sujet. Markowitz s’est lancé dans cette activité après une rencontre fortuite avec un courtier en bourse au moment où il attendait son promoteur pour discuter de son sujet de thèse de doctorat. "Le meilleur conseil que j’aie jamais reçu d’un agent de change", a-t-il raconté plus tard en plaisantant.

Lire aussi Malgré Tina, la peur des hauteurs est là

Les dix "pères" du portefeuille idéal

Cette anecdote se retrouve dans "Pursuit of the Perfect Portfolio", un nouveau livre où deux professeurs d’économie – Andrew Lo (MIT) et Stephen Foerster (Ivey Business School) – zooment sur dix théoriciens de la finance ayant chacun apporté une contribution essentielle à l’idée du portefeuille d’investissement parfait, qui offre une combinaison idéale entre risque et rendement attendu. On trouve parmi eux pas moins de six lauréats du Prix Nobel d’Économie: aux côtés du père fondateur Markowitz, on trouve William Sharpe, Eugene Fama, Myron Scholes, Robert Merton et Robert Shiller.

Avec leur approche systématique et leur conviction qu’un portefeuille largement diversifié fournit le meilleur rendement possible pour un risque donné, ces penseurs ont rendu l’investissement accessible à pratiquement tout le monde.

Le livre ne fait pas mystère que le portefeuille d’investissement idoine est un objectif mouvant – et peut-être inaccessible. Le monde de l’investissement est en perpétuel changement et, en outre, chaque investisseur a ses propres objectifs et sa propre tolérance au risque. Idéalement, tout portefeuille doit évoluer avec l’âge de son titulaire: ceux qui, à 30 ans, épargnent pour leur pension peuvent se permettre de détenir davantage d’actions que les investisseurs de 55 ans. À long terme, le rendement des actions est supérieur, par exemple, à celui des obligations, mais ce rendement s’accompagne d'un risque plus élevé sous forme d’importantes fluctuations de cours. Personne n’a envie de risquer de se retrouver à la veille de sa retraite en plein milieu d’un krach boursier qui ferait perdre sa valeur à l’ensemble de son portefeuille.

Ce qui est frappant est l’accent mis par les auteurs sur la façon dont ces pionniers ont démocratisé l’investissement. Avec leur approche systématique et leur conviction qu’un portefeuille largement diversifié fournit le meilleur rendement possible pour un risque donné, ces penseurs ont rendu l’investissement accessible à pratiquement tout le monde.

En particulier après que John Bogle, qui a également sa place dans la galerie, eut lancé en 1975 le premier fonds indiciel (bon marché). Bogle, dont l’approche innovante a donné naissance au géant des fonds Vanguard, aurait, selon Lo et Foerster, créé davantage de richesse pour les investisseurs que tout autre gestionnaire de fonds. Pour la seule année 2018, les investisseurs ont économisé 20 milliards de dollars de frais grâce aux fonds Vanguard par rapport aux coûts qu’ils auraient dû débourser pour des fonds d’investissements américains classiques. Ce n’est pas un hasard si les fonds indiciels (ou trackers) – qui répliquent un indice comme le S&P500 – jouent un rôle clé dans bon nombre de portefeuilles "parfaits" que chacun des dix experts présente dans le livre.

Prémices

Les fondements intellectuels de cette méthode d’investissement "passive" – où il suffit de répliquer un indice large sans choisir activement des actions individuelles – ont été posés par William Sharpe. Il a avancé l’idée du "portefeuille de marché", qui reprend tous les actifs cotés – actions, obligations, matières premières – proportionnellement à leur valeur de marché. Sharpe a démontré que ce portefeuille diversifié au maximum était le seul portefeuille optimal pour tous les investisseurs, chacun d’eux répartissant ses avoirs entre le portefeuille de marché et des actifs non risqués comme les obligations souveraines. Ceux qui ont une plus grande aversion au risque investissent davantage dans des bons d’Etat.

Vue en plein écran Dans un portefeuille comprenant une société pétrolière et une compagnie aérienne, toute hausse du prix du pétrole se traduira par une augmentation du cours de la première et par une baisse de la seconde. La diversification réduit les risques. ©AFP

Pour son portefeuille de marché, Sharpe s’est appuyé sur l’importance de la diversification que Markowitz avait démontrée de façon mathématique. L’intuition essentielle de Markowitz était qu’au sein d’un portefeuille, le risque lié à chaque action individuelle - mesuré par le mouvement de leur cours en bourse - n’est pas le seul à compter, mais aussi la façon dont ces actions évoluent les unes par rapport aux autres – ce que l’on appelle la corrélation.

Dans un portefeuille comprenant une société pétrolière et une compagnie aérienne, toute hausse du prix du pétrole se traduira par une augmentation du cours de la première et par une baisse de la seconde. Résultat: la fluctuation de l’ensemble du portefeuille est inférieure à la fluctuation moyenne des actions individuelles. La diversification réduit les risques. Cela a poussé Markowitz à rechercher tous les portefeuilles "efficaces" ayant apporté, pour un risque donné, le rendement maximum attendu, partant du principe qu’un investisseur souhaite un rendement aussi élevé que possible tout en réduisant les fluctuations de ce rendement, en d’autres termes, le risque.

Sharpe l’a concrétisé avec le portefeuille de marché, dans lequel une grande partie des risques individuels se contrebalancent les uns les autres. Le risque résiduel du portefeuille – dû aux taux d'intérêt ou au cycle économique, par exemple – est le fameux "bêta". Sharpe a reconnu que ce qui compte pour une action est l’amplitude de ses fluctuations par rapport à l’ensemble du marché, exprimée dans son bêta. Si le marché recule de 1%, une action avec un bêta de 2 baissera donc de 2%. Le bêta est le seul risque non diversifiable et est par conséquent également le seul risque pour lequel les investisseurs peuvent s’attendre à une compensation supplémentaire sous la forme de rendement attendu supérieur.

Un objectif et quatre facteurs

Fama y a associé l’idée de "marchés efficaces": toutes les informations publiques pertinentes sont intégrées dans les cours, qui sont de ce fait et par définition imprévisibles. Shiller y a apporté les nuances indispensables via la révolution de la "behavioral finance" (finance comportementale) et son accent mis sur les comportements parfois irrationnels des investisseurs, qui nuisent parfois à l’efficacité du marché.

En tant qu'investisseur, votre portefeuille idéal changera en fonction de votre âge, de votre revenu ou de votre sensibilité au risque. Stephen Foerster professeur d'économie et co-auteur du livre "Pursuit of the Perfect Portfolio"

Cela étant, à quoi ressemble le portefeuille idéal? Dans une interview, Foerster a clairement expliqué que tout commençait par la fixation des objectifs financiers. "Pour de nombreux investisseurs, il s’agit d’obtenir une pension confortable, qu’il faut ensuite traduire en objectif financier concret."

"Ensuite, quatre facteurs entrent en jeu, en commençant par le montant nécessaire – vous contenterez-vous d’un mode de vie frugal ou souhaiterez-vous prendre de luxueuses vacances ? – et la somme que vous êtes prêt à économiser sur base régulière. Le délai a également son importance: si vous souhaitez prendre une retraite anticipée, vous aurez moins de temps pour constituer le capital requis. Enfin, vous devez prendre en compte le rendement de votre portefeuille. Sur ce plan, vous disposez d’une certaine marge: les actifs plus risqués devraient vous apporter un rendement attendu supérieur. Il est important que le rendement dont vous avez besoin corresponde à la composition de votre portefeuille", explique Foerster.

Lire aussi Comment investir facilement dans des entreprises non cotées?

Il souligne que le portefeuille parfait est quelque chose de très personnel. "Tout comme le concept de vie saine: chacun trouve un équilibre entre régime alimentaire, sport et médicaments. Pour les investisseurs, le portefeuille évolue également avec l’âge, les changements de revenus ou l’aversion au risque. Par ailleurs, la combinaison idéale entre les actifs peut également évoluer en fonction de nouveaux résultats des recherches, comme le constat que les actions de valeur surperforment les actions de croissance à long terme. Enfin, la gamme de produits dans lesquels vous pouvez investir ne cesse de s’élargir. Par exemple, les fonds indiciels permettent de composer facilement un portefeuille. Il est ainsi devenu plus facile d’investir dans des matières premières et même dans du Private Equity par l’intermédiaire de quelques acteurs cotés."

Un indice "universel" ultime?

Un produit insaisissable pour le moment mais totalement compatible avec l’idée du portefeuille idéal serait un indice "universel" ultime. Celui-ci suivrait la performance de tous les produits d’investissement imaginables, y compris les actifs non cotés comme les start-ups de la Silicon Valley et les projets d’infrastructure. Il mettrait le portefeuille de marché de Sharpe à la disposition des investisseurs en un clic de souris et les libérerait de la difficile tâche de répartir leurs économies le mieux possible sur différentes classes d’actifs ou de faire appel aux compétences de gestionnaires professionnels.

Vue en plein écran Et si à la place de milliers d'indices actuels, il existait un indice "universel" ultime? ©REUTERS

Un article publié récemment dans le Financial Times parle du "Saint Graal" de l’investissement, mais Peter Shepard, responsable du développement de produits auprès du fournisseur d’indices MSCI, ne cache pas la difficulté que représente ce défi. Shepard est titulaire d’un doctorat en physique et a longtemps cherché une théorie unique combinant la mécanique quantique et la théorie générale de la relativité. Selon lui, cette difficile mission est plus facile à réaliser qu’un "indice universel". En plus des problèmes pratiques comme la collecte des prix actuels des actifs non cotés et le manque de liquidité des investissements comme le Private Equity ou l’immobilier (que l’on ne peut vendre en un claquement de doigts), il faut encore résoudre la question de ce que l’indice doit comprendre – et dans quelles proportions.

Jan Longeval, qui a fait carrière en tant que gestionnaire patrimonial et dirige aujourd’hui le cabinet-conseil Kounselor, témoigne de beaucoup de sympathie pour le concept d’indice universel. "Nous vivons dans un monde chaotique aux tournants inattendus, ce qui rend l’avenir pour le moins incertain et largement imprévisible. L'ultime façon dont les investisseurs peuvent s’en protéger est d’investir dans un portefeuille extrêmement diversifié qui investit dans tout ce que notre planète a à offrir. Si vous adoptez une attitude agnostique, vous investissez de manière totalement passive. Ceci est recommandé pour un investisseur inexpérimenté", confie Longeval.

À chacun son portefeuille

Les penseurs du livre de Foerster ratissent également très large, même s’ils mettent, comme on peut s’y attendre, leurs propres accents. Markowitz – aujourd’hui âgé de 93 ans – souligne que la pondération des différentes classes d’actifs représente l’exercice le plus important. Il suit une combinaison d’actions et d’obligations avec lesquelles il se sent à l’aise et investit via des trackers d’actions. Rares sont ceux qui disposent du talent de Warren Buffett pour sélectionner des actions individuelles, dit-il, mais un tracker diversifié peut déjà vous amener très loin.

"La seule façon de se protéger en tant qu'investisseur de l'incertitude est d'avoir un portefeuille extrêmement diversifié." Jan Longeval cabinet-conseil Kounselor

Sharpe reconnaît que certains gestionnaires de fonds réussissent à surperformer le marché, mais qu’il est difficile de savoir à l’avance qui seront ces vainqueurs. Dans certains cas, ils ont tout simplement eu de la chance et ne sont pas en mesure de reproduire leur exploit. Sinon, la concurrence copiera leur formule gagnante et l’effet disparaîtra, constate Sharpe. Son portefeuille idéal est une combinaison de Bons du Trésor américains liés à l’inflation (TIPS) et quatre trackers pour couvrir les actions et obligations internationales. Il conseille fortement de faire attention aux coûts, car ils érodent le rendement.

Lire aussi Quelles sont les sociétés belges qui rachètent leurs propres actions?

Myron Scholes, connu pour sa formule influente de calcul du prix des options, se démarque quelque peu en ne partant pas du portefeuille de marché, mais de la gestion du risque. Pour atteindre son objectif financier, il est selon lui essentiel d’éviter les dérapages dévastateurs en cours de route – à savoir les risques extrêmes négatifs – et de profiter autant que possible des aberrances positives. Il conseille donc d’examiner les informations fournies par les marchés des dérivés, entre autres via le célèbre indice VIX (Volatility Index), connu sous le nom d’indice de la peur. Il est cependant ironique que Scholes, une des forces vives derrière le fonds spéculatif LTCM, se soit laissé surprendre par le marché et ait vu le fonds imploser.

Enfin, Longeval s’autorise un petit plaisir en tant qu’investisseur. Le cœur de son portefeuille est sa propre habitation – "ma forteresse et ma protection contre la pauvreté" – à laquelle vient s’ajouter un "portefeuille universel". Autour de ce portefeuille tournent encore plusieurs "satellites". "Il s’agit de quelques choix personnels, loin de l’agnosticisme. Comme des actions individuelles. Investir doit tout de même rester amusant. Cela a aussi de la valeur. Et même si tous les satellites s'écrasent, la forteresse et le "portefeuille universel» ne seront pas irrémédiablement endommagés."