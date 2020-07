À suivre la semaine prochaine

Mais c'est bien entendu la nouvelle vague de résultats trimestriels qui donnera le tempo aux marchés cette semaine. À Bruxelles, on attend les chiffres de Qrf lundi, de Global Graphics et bpost mardi, de Xior et Ahold Delhaize mercredi, de Fagron, KBC, Euronav, Hyloris, Celyad, Montea, Galapagos et ING jeudi, et d'Ageas et Ascencio vendredi.