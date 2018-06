AB InBev et Disney, chouchous des analystes belges

En Belgique, le groupe brassicole AB InVBev s’affiche encore une fois comme le champion toutes catégories de l’enquête de L’Echo /De Tijd. L’action suscite depuis quelque temps une certaine frustration auprès des investisseurs, mais les spécialistes confirment leur confiance en l’avenir. A l'international, alors que Netflix a déjà plus que doublé cette année, les analystes belges se tournent vers Walt Disney.

Les actions belges

C’est peut-être le début du rally boursier tant attendu pour AB InBev. C’est ce que pensent les experts à qui nous avons demandé d’établir la liste de leurs cinq actions "chouchous", par ordre de préférence. 14 équipes de gestionnaires patrimoniaux, maisons de Bourse et médias spécialisés nous ont confié la liste de leurs actions préférées pour les six mois à venir. Avec AB InBev et Melexis en tête, ils ont opté pour des entreprises dont la popularité n’est plus à démontrer. Plus loin dans le classement, quelques surprises nous attendent. Par exemple, le groupe immobilier Xior, spécialisé en logements pour étudiants, rejoint le top 10 pour la première fois de son histoire, aux côtés de deux autres nouveaux venus: Sipef et Biocartis. Plus bas, vous trouverez les actions préférées étrangères.

1. AB InBev

Quelques analystes reconnaissent qu’ils continuent à taper sur le même clou. Depuis qu’AB InBev est apparu comme le grand favori il y a six mois, son cours de Bourse a pratiquement baissé de 10%. Depuis le pic de la fin 2015, l’action a perdu un tiers de sa valeur. "Le cash flow continue à bien se porter et l’action est tout simplement devenue meilleur marché", estime-t-on chez Van Lanschot Bankiers. Par conséquent, le rendement (brut) du dividende a dépassé la barre des 4%, ajoutent les gestionnaires de Leo Stevens.

"Le plus grand groupe brassicole a fait beaucoup mieux que ce que suggère son cours de Bourse." Danny Reweghs Magazine Initié de la Bourse

"Le secteur des biens de consommation ne peut rester éternellement à la traîne, analyse Danny Reweghs, du magazine Initié de la Bourse. La hausse du cours de l’action que nous attendions déjà il y a six mois ne s’est pas encore produite. Nous misons tout sur le second semestre. Le plus grand groupe brassicole a fait beaucoup mieux que ce que suggère son cours de Bourse. Le groupe dispose donc d’un beau potentiel pour un mouvement de rattrapage."

Après l’énorme acquisition de SABMiller, entièrement clôturée en 2016, AB InBev s’est retrouvé dans notre top 10, s’adjugeant d’emblée la première place. Par la suite, le groupe n’a jamais quitté le podium, avec une médaille d’argent, suivie par deux médailles d’or.

"Le recul du cours de l’action s’explique en partie par la crise économique au Brésil et la perte de parts de marché aux États-Unis", rappelle Leo Stevens, qui reprend grosso modo les arguments de ses confrères. "L’important, c’est que le groupe maintienne l’amélioration observée en Amérique du Nord et du Sud au cours des derniers trimestres", poursuit Dierickx Leys. "La croissance organique du chiffre d’affaires (+4,7%) et la hausse du bénéfice d’exploitation (+6,6%) ont dépassé les attentes, mais ont été éclipsées par la pression sur les volumes aux États-Unis et la hausse attendue des coûts de marketing", expliquent les banquiers privés de BNP Paribas Fortis.

"L’action mérite une prime (une valorisation supérieure, NDLR) par rapport à ses concurrents. Les investisseurs finiront par redécouvrir le palmarès du management, la croissance organique, les marges élevées et les abondants flux de trésorerie", conclut Capfi Delen Asset Management.

2. Melexis

Performance décevante des chouchous belges La Bourse de Bruxelles a significativement sous-performé les Bourses mondiales depuis notre dernière enquête auprès des analystes. Même en tenant compte des dividendes nets pour les actions belges. Les conseils des experts se sont toutefois révélés utiles pour limiter les dégâts. L’action préférée étrangère Ahold Delhaize affiche une belle performance.

Un autre champion est le fabricant de puces électroniques Melexis . La publication des résultats étant souvent synonyme de surprises, l’action n’est jamais loin d’un record historique. Pour ceux qui réussissent à se développer plus vite que leurs concurrents dans un secteur en pleine expansion, the sky is the limit. Melexis est citée à quatre reprises comme action préférée, soit deux fois de moins qu’AB InBev.

"En 2015, les voitures particulières neuves comptaient en moyenne 7 puces de Melexis, l’an dernier, ce chiffre était de 9, et aujourd’hui il est passé à 10. Le nombre de puces par voiture continuera à augmenter", souligne Test-Achats Invest. "Pour la première fois depuis longtemps, les chiffres du premier trimestre sont légèrement inférieurs aux attentes", souligne l’équipe de KBC Securities. La baisse du cours de l’action qui a suivi est considérée par Test-Achats comme une opportunité d’achat, car le titre recèle encore un beau potentiel de hausse.

Récemment, l’analyste Guy Sips, de KBC Securities, a rehaussé ses prévisions de croissance annuelle de 8,5 à 11,5%. "Les perspectives du secteur indiquent que le marché des semi-conducteurs pour le secteur automobile se développera plus rapidement que l’industrie automobile et que le secteur global des semi-conducteurs." 90% du chiffre d’affaires de Melexis proviennent du secteur automobile.

3. Galapagos

L’action biotechnologique Galapagos termine au même niveau que CFE, mais nous avons décidé de lui donner un petit avantage suite à sa première place sur la liste de Capfi Delen AM. L’équipe est très élogieuse envers les recherches cliniques en cours "et nous attendons beaucoup de nouvelles à ce sujet lors du second semestre."

Vue en plein écran Galapagos a "plusieurs occasions de marquer des points", selon KBC. Le filgotinib est notamment vu comme une poule aux oeufs d'or. ©Felix Kalkman

Ces résultats sont toujours binaires: soit ils sont très bons pour les propriétaires de l’entreprise, soit très mauvais. "Galapagos a plusieurs occasions de marquer des points", estime KBC Securities. Huit études sont en phase II, et trois dans la troisième et dernière phase. "En 2018, nous attendons encore les premiers résultats de la phase III du filgotinib, un médicament contre l’arthrite rhumatoïde."

La poule aux œufs d’or filgotinib explique la majeure partie des objectifs de cours des analystes. "L’entreprise se trouve à la veille d’une importante étape dans le développement de son produit le plus avancé", explique Degroof Petercam.

Les chances de succès des autres projets de recherche sont pour l’instant encore trop ténues pour susciter de nombreuses attentes, mais dans leur ensemble, les plus petits projets de recherche ne doivent pas être sous-estimés. Les analystes mentionnent aussi la phase II de recherche d’un médicament contre la mucoviscidose (fibrose kystique), et les généreux cash flows de 1,1 milliard d’euros. Galapagos ne doit pas craindre une coupure de courant dans ses laboratoires gantois "et peut également se permettre quelques acquisitions ciblées".

4. CFE

Le groupe de construction est un autre exemple d’action qui déçoit depuis un certain temps malgré l’optimisme des analystes. "Vu le nombre important de projets éoliens offshore (en mer, très rentables, NDLR) dans le carnet de commandes, nous pensons que les investisseurs s’attendent à tort à une baisse des marges bénéficiaires de la filiale à 100% Deme", estiment les gestionnaires de la banque privée Puilaetco Dewaay.

Deme représente 75% du chiffre d’affaires de CFE et 90% de l’excédent brut d’exploitation (ebitda). En plus des constructions en mer, l’entreprise réalise des travaux de dragage pour des projets de poldérisation et l’entretien notamment de chenaux d’accès aux grands ports. "Le nombre de projets de dragage est en forte hausse ces dernières années", souligne l’équipe de Leo Stevens.

Les activités de construction de CFE sont relativement modestes, mais le fait que ce secteur très cyclique soit en train de se reprendre est bien entendu une bonne nouvelle. Deux analystes mentionnent le dossier problématique au Tchad, une débâcle judiciaire qui dure depuis des années et semble s’orienter vers un dénouement. CFE y a réalisé deux projets de construction que le pays ne pouvait apparemment pas payer.

5. Sipef

Sipef est le principal nouveau venu dans notre classement. L’exercice 2017 fut une excellente année pour ce holding agricole, qui a réussi à boucler les acquisitions géantes d’Agro Muko et Dendy Marker ainsi qu’une augmentation de capital. D’après les analystes, cette croissance sera difficile à égaler en 2018. "Mais les investisseurs à long terme, comme le principal actionnaire Ackermans & van Haaren, ne s’en effraient pas", estime le gestionnaire de patrimoine Leo Stevens.

Banque Nagelmackers renchérit: "Les perspectives à long terme sont positives. La demande mondiale d’huile végétale augmente. Bientôt, la production ne pourra plus suivre la demande. C’est pourquoi les acquisitions étaient tellement importantes. La faiblesse actuelle du cours de Bourse constitue un moment idéal pour prendre (ou renforcer) une position."

KBC Securities jette quelques fleurs supplémentaires au "management de qualité à l’excellent palmarès", et estime également que l’action est meilleur marché que celles de ses concurrents.

6. Solvay

Les experts qui ont classé le groupe chimique Solvay en tête du classement sont très enthousiastes. Parmi les nombreux commentaires, on peut lire: "Parfaitement positionné pour le long terme" (Leo Stevens), "assuré d’une croissance solide dans les années à venir" (ING) et "prêt pour la croissance" (BNP Paribas Fortis).

"Solvay est parfaitement positionné pour le long terme." Leo Stevens

Pour BNP Paribas Fortis, le cours de Bourse démontre que les investisseurs n’ont toujours pas intégré ce potentiel et parle d’une "opportunité d’achat". ING voit à court terme une série de catalyseurs susceptibles de relancer le cours de l’action. "L’arrivée d’un nouveau CEO (Jean-Pierre Clamadieu rejoint Engie cet été, mais restera chez Solvay jusqu’à la nomination de son successeur). Une baisse de l’euro face au dollar est un autre élément positif pour les résultats. Le nombre de puits de gaz de schiste augmente et la division des matériaux composites ultra légers affiche une belle croissance."

7. Xior

Vue en plein écran Nouveau venu dans le top 10 des analystes, Xior est le spécialiste des logements étudiants. ©XIOR

Ce nouveau nom dans notre top 10 est le spécialiste des logements pour étudiants. Ces derniers temps, les choses bougent dans cette niche immobilière. "Xior annonce régulièrement de nouveaux investissements en Belgique et aux Pays-Bas", commentent les experts de BNP Paribas Fortis PB.

Pour financer ces projets, le groupe vient de clôturer une augmentation de capital de 134 millions d’euros. "Malgré une hausse sensible du nombre d’actions, Xior s’attend après l’exercice 2018 à une distribution de bénéfices au moins équivalente à celle qui porte sur l’exercice 2017, soit 1,2 euro brut par action." Il faut pouvoir le faire. Pour ING, Xior sera moins vulnérable que les autres actions immobilières en cas de remontée des taux, "à cause de son potentiel de croissance et de l’indexation des loyers".

8. Bekaert

Le magazine spécialisé L’Investisseur compte sur un retournement du cours de Bourse du producteur de fils d’acier et de fils laminés Bekaert . Depuis le pic d’il y a un an, l’action a cédé 40% de sa valeur. "2018 ne sera pas une année de tout repos, mais nous estimons que la correction est exagérée. À partir de 2019, il est tout à fait réaliste d’espérer un bénéfice de 3 euros par action. Pour l’instant, on paie donc moins de dix fois le bénéfice attendu", se défend le rédacteur en chef Gert Bakelants pour justifier son choix d’action préférée. Aujourd’hui, les actions du Bel 20 se négocient en moyenne à près de 15 fois le bénéfice attendu pour 2018. "D’autres paramètres indiquent que les investisseurs tiennent compte de scénarios (trop) pessimistes. Le rendement brut du dividende se monte à 3,8% et la valeur boursière équivaut à 1,2 fois la valeur comptable." Le rendement du dividende du Bel 20 est en moyenne de 3,2%.

9. Biocartis

Pour les investisseurs professionnels, l’action préférée de Puilaetco Dewaay doit faire oublier rapidement une année 2017 décevante. "Nous nous attendons à ce que le nombre de mini-labos Idylla installés soit multiplié par deux par rapport à l’an dernier, ainsi que le nombre de cartouches de diagnostic vendues. Au même moment, Biocartis pourrait convaincre le marché que le prix de ses cartouches (à usage unique, NDLR) sera maintenu." La croissance devrait surtout venir d’une offensive sur le marché américain.

10. Umicore

Umicore surfe sur la méga tendance des véhicules électriques. "Il a fallu du temps avant que les cathodes produites par Umicore pour les fabricants de batteries prennent leur envol. Mais aujourd’hui, Umicore se développe plus vite qu’attendu et profite de son entrée précoce sur le marché. À l’horizon 2020, on peut s’attendre de manière réaliste à un bénéfice par action de 2 euros", explique Test-Achats Invest. Degroof Petercam se réfère aussi à l’horizon 2020 et signale qu’il est probable que seuls 5% du parc automobile seront électriques.

Vue en plein écran ©Mediafin

Les actions étrangères

Pour leur sélection d’actions étrangères, les analystes puisent dans un vivier qui compte des milliers d’actions. Il est donc plutôt rare que l’on retrouve une même action étrangère sur plusieurs listes. Le groupe de médias Walt Disney dément cette tradition en étant cité à trois reprises parmi les actions préférées. Il remporte donc la palme.

1. Walt Disney

Où sont les Fang? Les analystes se montrent prudents avec les actions Fang (Facebook, Amazon, Netflix, Google/Alphabet), qui prospèrent aux États-Unis. Une seule d’entre elles se retrouve à la fin d’une liste: KBC AM mise en effet sur Amazon. "Des actions push dans certaines catégoriesde produits (vêtements, alimentation, etc.) devraient soutenir la croissance du chiffre d’affaires." De son côté, Leo Stevens cite Alphabet. "Nous surfons de plus en plus et nous cliquons de plus en plus souvent sur des résultats de recherche payants." Certains analystes préfèrent les homologues chinois des Fang, comme ING, qui mise sur Baidu (Google), et BNP Paribas, sur Alibaba (Amazon).

Walt Disney se retrouve en tête de liste chez Dierickx Leys. "30% des programmes regardés sur Netflix seraient des productions de Disney. Et l’an prochain, Disney souhaite lancer son propre canal de streaming avec des films et des séries TV." Dans ces contenus, on trouve quelques noms célèbres: Pooh, Mickey Mouse, Frozen, Monsters, Star Wars, Cars, etc. "Les contenus prennent de plus en plus de valeur, estime Puilaetco Dewaay. Et ces contenus ont encore été renforcés cette semaine après que Disney a remporté la mise pour 21st Century Fox. Par conséquent, Avatar et The Simpsons vont rejoindre le portefeuille." "Et Disney peut utiliser ces contenus comme levier pour attirer les consommateurs vers ses parcs d’attraction et vendre ses produits dérivés", poursuit Puilaetco Dewaay. ING souligne que les parcs d’attraction bénéficient actuellement d’un momentum positif. "Cette année, la France célèbre le 25e anniversaire de Disneyland Paris, et Shanghai verra le lancement de Toy Story Land."

Vue en plein écran Walt Disney est cité à trois reprises dans la sélection d'actions étrangères des analystes. ©Walt Disney pictures

Puilaetco Dewaay souligne que ces trois dernières années, l’action a évolué de manière stable. "Elle se négocie à peine à 14 fois les bénéfices." Et ING compare cette valorisation à celle de Netflix. "Ils ont pratiquement la même valeur boursière, mais le chiffre d’affaires de Disney est quatre fois plus élevé." Conclusion d’ING: "L'action Disney a un côté défensif grâce à la prévisibilité des flux de trésorerie. Le groupe affiche également de belles perspectives de croissance grâce à son projet de service de streaming".

2. X-Fab

X-Fab – également connue comme "société-sœur" de Melexis – est la grande favorite de Nagelmackers. L’entreprise (cotée à Paris) est dirigée par Rudi De Winter, le mari de Françoise Chombar, la patronne de Melexis. X-Fab possède plusieurs usines où les clients peuvent réserver des capacités de production. Melexis représente 34% du chiffre d’affaires. "X-Fab est un moyen bon marché d’investir dans Melexis", explique Nagelmackers.

"La découverte de l’action par les investisseurs institutionnels devrait donner le coup d’envoi de la hausse du cours de X-Fab." L'Investisseur

"L’action a souffert suite à un premier trimestre décevant, mais le management avait mis le marché en garde, explique L’Investisseur. Pour les années à venir, la croissance est assurée grâce à l’élargissement des capacités dans des segments lucratifs (également au plan géographique, en Malaisie et aux États-Unis) et une meilleure utilisation des capacités de l’usine française. Le secteur automobile – très important – devrait également intégrer davantage de puces électroniques, vu les développements dans le secteur, comme les voitures autonomes et l’augmentation de l’utilisation de gadgets technologiques." Pour L’Investisseur, le management était plutôt optimiste lors d’une conférence téléphonique organisée en mai dernier. "La découverte de l’action par les investisseurs institutionnels devrait donner le coup d’envoi de la hausse du cours."

3. Allergan

La médaille de bronze est attribuée à Allergan , le numéro un de Van Lanschot. Allergan est le fabricant du Botox, le produit qui permet de combler les rides et de tendre la peau. Van Lanschot souligne la faible valorisation de l’action: "A 10,4 fois les bénéfices attendus pour 2019, la valorisation n’est pas élevée." Les analystes belges ne sont pas les seuls à miser sur Allergan. Le milliardaire américain Carl Icahn aurait, d’après certaines informations, acquis une participation. "Allergan subit la pression des activistes. Il a entre-temps décidé de vendre ses activités dédiées à la santé des femmes et aux maladies infectieuses", explique Van Lanschot. BNP Paribas Fortis souligne les belles prestations de son produit phare Botox. "Le Botox continue à occuper une position dominante, avec 75% de part de marché." Mais la banque n’est pas aveugle aux risques. "Comparé à ses concurrents, Allergan investit moins en Recherche & Développement. Sa croissance est surtout externe, via des fusions et des acquisitions. Cela comporte toujours un risque, par exemple celui de réaliser une mauvaise transaction."

4. Ahold Delhaize

Vue en plein écran Numéro un en début d'année, Ahold Delhaize a connu une hausse de 1% de son cours de Bourse. ©Photo News

L’action numéro un du début de l’année a dû renoncer à sa place sur le podium malgré une hausse de 11% de son cours de Bourse. Malgré tout, le groupe de distribution se situe encore tout en haut de la liste de Leo Stevens. "Dans le passé, le groupe a prouvé qu’il était très concurrentiel. Aujourd’hui, Ahold Delhaize s’en sort très bien sur le marché néerlandais, malgré la présence de Lidl." La banque privée souligne également la très belle offre de commerce en ligne: Bol.com dans nos contrées et Peapod aux États-Unis.

5. HelloFresh

Nous restons dans le commerce en ligne avec HelloFresh, une des trois entreprises allemandes reprises sur la liste de Leleux AB. HelloFresh livre des ingrédients frais, découpés, accompagnés de recettes et ce, sur base hebdomadaire. "HelloFresh devrait atteindre l’équilibre au quatrième trimestre 2018 en termes d’excédent brut d’exploitation (Ebitda)", estime Leleux AB. Tout comme Ahold Delhaize, HelloFresh réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires aux États-Unis. "HelloFresh est le numéro 2 du marché américain, après Blue Apron."

"HelloFresh devrait atteindre l’équilibre au quatrième trimestre 2018 en termes d’excédent brut d’exploitation (ebitda)." Leleux AB

6. Activision Blizzard

Avec Activision Blizzard , Degroof Petercam AM mise sur la croissance du secteur du jeu et en particulier de la catégorie (en pleine expansion) de l’e-sport. Dans ce secteur, le jeu devient un sport, avec de véritables compétitions. "Dans ce sous-segment, Activision est un des pionniers, avec sa Overwatch league." Le gestionnaire de patrimoine compte également sur le potentiel important des versions mobiles de World of Warcraft et Diablo, "ce que les analystes ont tendance à ignorer dans leurs estimations."

7. Vodafone

Alors qu’Activision Blizzard cartonne sur le Nasdaq, Vodafone est plutôt un choix "contrariant". L’opérateur mobile britannique a perdu cette année 20% de sa valeur boursière. "Cela représente une opportunité d’acquérir l’action à bon prix", explique Test-Achats Invest. Le magazine spécialisé en investissements souligne la récente reprise des activités de câblodistribution de Liberty – le propriétaire de Telenet – en Allemagne et en Europe de l’Est pour 18 milliards d’euros. "Cette acquisition permet à Vodafone de proposer une offre combinée (fixe, mobile, internet, TV) dans quasiment toute l’Europe."

8. CK Hutchison Holdings

En Australie, Vodafone propose avec CK Hutchison des services de télécom mobile. C’est par ce biais que nous nous sommes retrouvés face à un holding coté en Bourse de Hong Kong, connu chez nous comme propriétaire de la chaîne de droguerie Kruidvat. Le groupe détient également des participations dans des ports, l’énergie et les infrastructures. "60% des bénéfices viennent de l’extérieur de l’Asie. Avec CK Hutchison, les investisseurs bénéficient d’une belle diversification, tant sectorielle que géographique", explique Capfi Delen AM, qui a placé le holding en première place sur sa liste. "La décote par rapport à la valeur intrinsèque se monte à 35%."

"60% des bénéfices viennent de l’extérieur de l’Asie. Avec CK Hutchison, les investisseurs bénéficient d’une belle diversification, tant sectorielle que géographique." Capfi Delen AM

9. Cameco

Ce n’est pas la première fois que la société canadienne Cameco se retrouve sur la liste de L’Investisseur. Cameco est le plus gros producteur d’uranium coté en Bourse. "Cameco se négocie pratiquement à son niveau le plus bas depuis 2003 car le marché souffre d’une offre excédentaire d’uranium. Les plafonds de production annoncés par le principal concurrent Kazatomprom – qui se prépare à entrer en Bourse – nous permettent d’espérer le meilleur pour le reste de 2018. Le Kazakhstan devrait fixer un prix plancher pour l’uranium", explique L’initié de la Bourse.

10. Encana

À la dixième place de notre classement, nous retrouvons une autre société canadienne: le producteur de pétrole de schiste Encana , l’action préférée de KBC Asset Management. "L’entreprise se recentre sur les meilleurs champs de pétrole de schiste des États-Unis et du Canada. Le taux d’endettement baisse rapidement et sa valorisation est meilleur marché que celle de ses concurrents."

Vue en plein écran ©Mediafin

Vue en plein écran Le producteur de fils d'acier et de fils aminés Bekaert devrait voir son cours se retourner. ©BELGA