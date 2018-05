AB InBev, favori de la Coupe du monde

La Coupe du monde de football, qui commence en Russie entre le 14 juin et le 15 juillet, promet des bénéfices supplémentaires pour certaines sociétés, selon les analystes de Morgan Stanley, car le tournoi sera l’événement le plus regardé au monde avec une audience cumulée attendue de 3,5 milliards de personnes. Ceux-ci ont établi une liste des sociétés cotées qui sont les mieux placées pour bénéficier de l’impact positif de l’événement . Selon eux, les médias diffuseurs ne seront pas forcément les principaux bénéficiaires financiers. Les grandes multinationales sont mieux placées pour profiter de la Coupe du monde.

Morgan Stanley juge que le brasseur AB InBev, l’un des plus gros sponsors, tirera profit de cet événement, mieux que Carlsberg, pourtant numéro un de la bière en Russie. Selon les analystes de la banque, AB InBev pourrait voir ses ventes progresser de 2 à 3% aux deuxième et troisième trimestres, et son bénéfice d’exploitation de 4%. "50% des ventes d’AB InBev proviennent des pays qui se sont qualifiés pour la Coupe du monde, dont la plupart des pays d’Amérique du Sud, en excluant toutefois les Etats-Unis et la Chine", relèvent les analystes de Morgan Stanley dans une note. Le titre a un peu profité de cet avis ce jeudi, avec un gain de 0,65% à 80,54 euros à la clôture des marchés européens.