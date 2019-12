AG Insurance ne voit pas de changement pour les obligations en 2020

"Nous n’anticipons pas un changement de tendance sur la dette souveraine durant les prochains mois, et il restera donc difficile de trouver un refuge sur le marché", prévient Wim Vermeir, chief investment officer chez AG Insurance.

La faiblesse des taux obligataires n’est pas un environnement plaisant pour les investisseurs qui ne souhaitent pas prendre de risque sur les marchés financiers. Elle constitue également un défi pour un assureur comme AG Insurance, qui reste largement le leader du marché dans le domaine des assurances-vie avec un total du bilan qui dépasse 61 milliards d’euros sur les produits de branche 21. "Nous n’anticipons pas un changement de tendance sur la dette souveraine durant les prochains mois, et il restera donc difficile de trouver un refuge sur le marché avec des taux pour les obligations du core européen qui deviennent seulement positifs sur des maturités supérieures à 20 ans", souligne Wim Vermeir (chief investment officer chez AG Insurance). "Nous devrons donc rester créatifs dans notre portefeuille d’investissements, afin de pouvoir continuer à faire face à nos échéances futures, et parvenir à payer notre taux garanti de 0,5% sur les produits de branche 21."

Diversification

Dans la pratique, ce portefeuille reste encore très largement exposé aux obligations gouvernementales, qui représentent plus de 50% des actifs sous gestion. "La diversification sera toutefois recherchée vers des produits comme les obligations d’entreprise, sur lesquelles il est encore possible de trouver un différentiel de taux appréciable par rapport aux obligations allemandes à 10 ans, avec une préférence pour les émetteurs européens. En outre, le taux de défaut reste peu élevé avec des émetteurs qui ont généralement profité du contexte de taux bas pour se refinancer à des niveaux très déprimés." Cette portion du portefeuille représente 18% du portefeuille.

Crédits hypothécaires

Le portefeuille est également de plus en plus exposé aux projets d’infrastructure, au travers notamment du financement d’écoles et de prisons. "Il s’agissait autrefois d’un marché exclusivement bancaire, qui est aujourd’hui souvent assorti d’une tranche institutionnelle pour les acteurs avec une vue à très long terme, tout en restant fondamentalement très proche d’un profil de risque étatique. Cette partie du portefeuille nous permet également de dégager un rendement supérieur d’environ 1 à 1,2% par rapport aux obligations gouvernementales belges", indique encore Wim Vermeir.