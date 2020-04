Adena Friedman, Madame 100% Nasdaq

Adena Friedman a su rassurer au plus fort de la tempête boursière.

Fait remarquable, tant la Bourse de New York que le Nasdaq sont aujourd’hui dirigés par des femmes. Ces deux marchés donnent l’exemple. Et tant Stacey Cunningham qu’Adena Friedman ont défendu l’ouverture des marchés boursiers, même au plus fort de la tempête.