Ahold Delhaize, une bonne valeur refuge, dit Kepler

Kepler Cheuvreux vient de publier un rapport complet sur le secteur de la distribution alimentaire. Le courtier y réitère son avis très positif sur l’action Ahold Delhaize , qu’il conseille d’"acheter" et pour laquelle il entrevoit un cours de 25,40 euros d’ici un an.

À l'achat sur le portugais Jeronimo Martins et l'italien IVS Group

"2018 a été une bonne année pour ce compartiment, avec une surperformance relative par rapport au marché, associée à un réajustement. Pour l’avenir, étant donné que l’année 2019 semble devoir être plus compliquée à traverser et compte tenu d’une poursuite de la compression des multiples (les ratios d’évaluation des entreprises, NDLR) et des révisions à la baisse des bénéfices attendues par nos stratégistes, le secteur de la distribution alimentaire devrait rester une bonne niche où s’abriter. Nos actions préférées sont Ahold Delhaize et Sainsbury, et nous révisons à la hausse l’action Jeronimo Martins à 'acheter'. Dans le domaine des petites capitalisations, nous avons une note 'acheter' sur IVS Group ."