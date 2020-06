Alain Durré: "La BCE devrait augmenter son programme de 500 milliards d'euros"

Que doit-on attendre de la BCE ce jeudi?

Y a-t-il urgence en la matière?

L'ombre de Karlsruhe

La BCE pourrait-elle acheter, comme la Federal Reserve, des obligations plus risquées comme celles d'entreprises qui viennent de tomber en catégorie spéculative?

Ce jugement de Karlsruhe, qui oblige la BCE à justifier son programme d’achat, pourrait donc peser sur les discussions au sein du conseil des gouverneurs?

Le revirement d’Angela Merkel ainsi que le plan européen qui avalise l’idée d’une dette commune pour venir en aide aux pays touchés par la crise du Covid-19 vous ont-ils surpris?

Ce n’est pas entièrement surprenant dans la mesure où il existe déjà des obligations communes. Elles sont liées à l’EFSM, le mécanisme européen de stabilisation financière, ainsi qu’aux instruments pour l’équilibre des balances de paiement et aux obligations de la Commission de la cadre de l’Euratom. Leur encours atteint 80 milliards d’euros. Ici on parle de 850 milliards d’euros (750 pour le plan de relance et 100 pour le plan Sure) mais, attention, ce ne sont toutefois pas des "eurobonds" avec une intégration budgétaire complète. Ce qui est toutefois intéressant, c’est le revirement de la Chancelière Merkel qui se joint au Président Macron pour favoriser des transferts (subventions) aux pays et non des prêts. Le jugement de Karlsruhe, qui est assez puissant, n’y est peut-être pas étranger. Ce que les juges allemands nous disent entre les lignes, c’est que si nous voulons plus d’intégration européenne, cela doit se faire par un processus démocratique via les Parlements nationaux et non pas par le bilan de la BCE. C’est aux gouvernements à prendre leurs responsabilités. Avant Christine Lagarde, c’est ce que disait déjà Mario Draghi. Selon lui, l’action de la BCE peut permettre de gagner du temps mais la solution finale pour stabiliser la zone euro doit venir des gouvernements. Le message semble avoir été reçu.