Alexandre De Groote (Degroof Petercam): "Pour les assurances groupe, le rendement garanti est intenable"

Je peux citer les aéroports Brussels Airport, Schiphol et Aéroports de Paris et les avionneurs Airbus et Boeing. Ces obligations bénéficient encore d’un bon rating et offrent un rendement attrayant, même si le secteur aérien devrait beaucoup souffrir au cours des prochaines années.

Avant la crise du coronavirus, je disais toujours 'Du télétravail ? No way !' Il est important d’être présent dans la salle des marchés et d’entendre les collègues. Mais nous faisons du télétravail depuis le 15 mars. En juin, nous avons commencé à travailler en trois équipes: une semaine au bureau et deux semaines à la maison. Aujourd’hui je trouve le télétravail fantastique. J’ai un écran Bloomberg à la maison et je chatte avec mes (anciens) collègues. A terme, je pense que dans le métier, on travaillera deux ou trois jours au bureau, et le reste de la semaine à la maison.