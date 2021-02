Amsterdam devance Londres pour le trading en actions

La capitale des Pays-Bas a dépassé Londres en termes d'échanges d'actions. Elle a profité du Brexit et du flux d'investisseurs.

Amsterdam est devenue la première place d'échanges d'actions en Europe devant Londres le mois dernier. Les volumes de transactions sur actions à Amsterdam ont atteint 9,2 milliards d'euros par jour le mois dernier contre 8,6 milliards à Londres. Ces montants sont à comparer à une moyenne de 17,5 milliards d'euros d'échanges quotidiens à Londres en 2020 contre 5,9 milliards à Francfort et 2,6 milliards à Amsterdam, précise CBOE Europe, qui a collecté ces données.

"Nous avons observé une augmentation importante des volumes en actions depuis le Brexit. Cela s'est surtout observé sur les sociétés qui ont une double cotation entre Londres et les marchés d'Euronext."

Le Brexit, qui oblige désormais les investisseurs de l'Union européenne à réaliser leurs opérations dans l'UE, a joué un rôle important dans cette transition. La région ne reconnaît plus les Bourses basées en Grande-Bretagne avec le même statut que celles qui sont présentes sur le Vieux Continent.

Plus de six milliards d'euros de transactions quotidiennes ont quitté Londres depuis début janvier pour des plates-formes basées dans l'UE, dont celles de CBOE et Turquoise, filiale du groupe London Stock Exchange.