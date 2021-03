Anges déchus et étoiles montantes

Selon une récente note de la firme M&G Investments, les taux de défaut des obligations à haut rendement (high yield) en Europe et aux États-Unis sont restés relativement faibles ces douze derniers mois et pourraient le rester pendant un certain temps.

Cela s’explique en grande partie par le fait que les gouvernements ont déployé tout leur arsenal de mesures de soutien fiscal et monétaire. Les défauts sont légèrement plus nombreux aux États-Unis parce que le marché intérieur américain est un peu plus risqué et que le pays présente une plus grande exposition à des entreprises du secteur de l’énergie, elles-mêmes plus risquées.

509 milliards de dollars La dette des "anges déchus".

Pour M&G, les investisseurs doivent identifier les entreprises dont le niveau d’endettement a augmenté et chercher à savoir si cette situation est susceptible de n’être que temporaire. Dans certains cas, les anges déchus, c’est-à-dire les entreprises qui sont tombées de la catégorie d'investissement "investment grade" (au-dessus du rating BBB- de Standard and Poor's) à la catégorie "high yield", pourraient devenir de futures étoiles montantes et offrir des opportunités intéressantes.