Apple au firmament à Wall Street

Les Bourses avaient bien presté au cours du mois de juillet. Presque tout naturellement, elles ont subi des prises de bénéfice ces derniers jours. Reléguant au second plan le statu quo adopté mercredi par la Fed sur le plan de sa politique des taux d’intérêt, le regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine a nourri ces dégagements.

L’indice Dow Jones de la Bourse de New York a achevé la semaine sur un repli de 0,2% à 25.399 points (à vendredi 19h.). En Europe, le Stoxx 600 s’est replié de 0,74% à 389,16 points. Repli aussi pour le Bel 20 à Bruxelles. De 1,31% à 3.874,11 points.

Mille milliards de dollars!

Certes, le passage de ce cap constitue bien une prouesse. C’est en effet la première fois qu’un groupe américain réussit cet exercice. Mais il y a aussi lieu de relativiser quelque peu, dans la mesure où le chinois PetroChina avait déjà accompli cette performance lors de son IPO en 2007. Si Apple affiche actuellement la plus grosse capitalisation boursière au monde, c’est parce qu’il est, avec le cigarettier BAT, le groupe qui réalise le plus de bénéfices (48,4 milliards de dollars). Il est loin par contre d’être celui qui réalise le plus important chiffre d’affaires. Ses ventes ne représentent pas même la moitié de celles accumulées par Walmart , le premier distributeur coté au monde (500 milliards de dollars). Avec un montant de 229 milliards de dollars, Apple arrive sur ce plan à la 10e place du top mondial.