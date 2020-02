Après Goldman Sachs, JPMorgan passe aussi au vert

JPMorgan a également promis d' arrêter de financer la production d'électricité à partir de charbon , à moins que les producteurs compensent leurs émissions en capturant le gaz carbonique et en le stockant. La banque prévoit aussi de ne plus fournir de financements en faveur de projets liés au pétrole et au gaz dans l'Arctique.

Risque climatique

Les organisations environnementales s'en prennent régulièrement aux grands gestionnaires d'actifs de Wall Street pour dénoncer leur soutien aux industries polluantes. Dans un rapport publié en septembre, l'association Majority Action a montré que BlackRock, Vanguard et JPMorgan votaient régulièrement contre des mesures en faveur de l'environnement lors d'assemblées générales d'entreprises américaines actives dans l'énergie et les services aux collectivités.

Climatosceptique

Selon l'association de conseils aux actionnaires As You Sow, citée par l'agence AFP, JPMorgan est la banque qui finance le plus les énergies polluantes. Elle a prêté ou accompagné les activités de sociétés actives dans ce domaine à hauteur de 65 milliards de dollars par an en moyenne, selon cette association.