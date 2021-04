Après avoir accéléré son soutien monétaire, la BCE en mode croisière

Le calme avant la tempête? Alors que la saison des résultats pour le premier trimestre 2021 bat son plein en Europe, tous les regards se tournent vers la Banque centrale européenne (BCE) qui va tenir une nouvelle réunion de politique monétaire ce jeudi . La plupart des observateurs n'en attendent toutefois pas grand-chose .

"Depuis sa précédente réunion, le 11 mars, la BCE est entrée dans des eaux plus calmes", résument William de Vijlder et Louis Boisset, respectivement chef économiste et économiste spécialiste de la zone euro pour BNP Paribas.