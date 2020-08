Aramco redonne espoir aux partisans d'une reprise en V

Le secteur pétrolier va-t-il retrouver ses niveaux d'avant la pandémie à court ou moyen terme? Les récents commentaires de la compagnie saoudienne Aramco ont visiblement ravivé les espoirs de certains. "Nous observons une reprise partielle du marché de l'énergie à mesure que des pays à travers le monde entreprennent d'alléger les mesures de confinement et de relancer leur économie", souligne son CEO Amin Nasser dans le rapport trimestriel publié ce dimanche .

Il ajoutera lors d'une séance de questions-réponses avec des journalistes: "Regardez la Chine, leur demande d'essence et de diesel est presque aux niveaux d'avant le Covid-19. Nous voyons que l'Asie se redresse et d'autres marchés [aussi]". La demande mondiale, estime-t-il, est actuellement d'environ 90 millions de barils par jour . Contre 100 millions auparavant.

En réaction, les cours pétroliers ont démarré la semaine du bon pied. Le Brent grimpe ainsi de 0,74% à 45,02 dollars le baril. Le West Texas Intermediate (WTI) prend 0,94% à 42 dollars. "De nombreux traders espèrent encore à une reprise en forme de V de la demande de pétrole et de l'économie", indique Paul Horsnell, responsable de la recherche sur les matières premières chez Standard Chartered.

Le schiste américain dans la tourmente

D'aucuns pointent - comme facteur de soutien supplémentaire - le faible nombre de plateforme pétrolières actives aux États-Unis . Selon les données dévoilées par Baker Hughes vendredi dernier, on en dénombre désormais 176. Du jamais vu depuis juillet 2005.

"En 2014, on en comptait environ 1.600", rappelle Frank Vranken, chief strategist chez Puilaetco, dans une note publiée ce lundi matin. Il explique qu'avec des prix pétroliers encore trop bas pour dégager des bénéfices, les compagnies sont notamment obligées de réduire leurs investissements et donc le nombre de plateformes actives. "Résultat: le secteur énergétique américain ne représente plus que 2,6% du S&P 500 aujourd'hui, contre 16% en 2008".