Argenx et Prosus en zone de danger, selon Goldman Sachs

Alors que les investisseurs chevronnés s'inquiètent de plus en plus de la formation d'une bulle sur les marchés d'actions, Goldman Sachs est venu ajouter de l'eau au moulin en établissant une liste des valeurs en zone de danger. Pour ce faire, il a utilisé des critères comme les revenus du quatrième trimestre, une capitalisation boursière excédant 10 milliards de dollars et un ratio entre les ventes de l'entreprise et la valeur de celle-ci (calculée en additionnant dettes, trésorerie et valeur marchande) excédant 20, alors que la moyenne du S&P 500 affiche un ratio de 4.