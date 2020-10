Argenx sort de la liste d'achat de KBC | Avis de brokers sur Deceuninck, Euronav et Sequana (+Briefing)

Faute de progrès dans le dossier du plan de relance américain et face à la progression de la pandémie, les marchés européens ont ouvert en nette baisse ce jeudi matin.

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette baisse ce jeudi matin, dans le sillage de Wall Street et de la plupart des places asiatiques, faute de progrès tangibles dans les discussions sur de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis, alors que la pandémie continue de progresser.

Avec un repli de 4%, argenx est lanterne rouge. La biotech a publié ses chiffres trimestriels. KBC n’est plus à l’achat sur la valeur. ING abandonne 2,2%, Galapagos 2% et KBC 1,8%.

Hors Bel 20, Asit grimpe de 8,3% et Deceuninck de 6,7%. Cette dernière a publié des résultats trimestriels en nette progression. Sequana , pour sa part, s’adjuge 1,7%. La biotech a fait état de résultats positifs d’une étude clinique.

Oxurion (-3,6%), Econocom (-3,6%) et Roularta (-3,1%) sont à la traîne.

Le briefing actions belges

>Argenx dispose de 1,8 milliard d'euros de liquidités. A l’issue des neuf premiers mois de l’année, argenx affiche des dépenses opérationnelles de 346,7 millions d’euros contre 164,5 millions un an plus tôt. Les frais de recherche et de développement ont cru de 123,5 millions pour atteindre 246,3 millions d’euros. Notre article.