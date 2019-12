Athènes a surclassé les Bourses mondiales en 2019

Les actions grecques ont enregistré une envolée de 50% en un an. La Russie, la Chine, le Brésil et les Etats-Unis ont attiré les investisseurs. Les marchés européens se sont bien défendus.

La longue attente d’un accord entre les Etats-Unis et la Chine sur leurs relations commerciales n’a pas empêché la Bourse de Shanghaï de progresser de plus de 35%, grâce à la résistance de l’économie chinoise. L’activité manufacturière de la Chine a maintenu son rythme de croissance en décembre, selon un indicateur officiel publié mardi.

Grâce aux taux bas

Wall Street a également fortement progressé. Les valeurs de l’indice S&P 500 ont rapporté plus de 30% aux investisseurs de la zone euro qui y ont investi en début d’année. "Les raisons de cette hausse sont connues: l’assouplissement des taux par les banques centrales et en particulier la baisse de 0,75 point de la part de la Fed (la Réserve fédérale des Etats-Unis, NDLR), avec comme conséquence des taux longs très faibles, la très bonne tenue de l’économie américaine, et, sur la fin de l’année, la perspective d’un accord entre les Etats-Unis et la Chine", explique Bernard Keppenne, chef économiste de CBC, dans une note publiée mardi.