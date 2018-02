Attention aux crypto-arnaques, prévient le gendarme des marchés

"Le trading de crypto-monnaies enfin facile d’accès!" ou encore "Investissez dans les monnaies numériques en toute confiance sur l’une des plateformes les plus reconnues du marché". Sur le net, les appels du pied pour investir dans les monnaies virtuelles se multiplient. "Au cours des dernières semaines, de nombreuses plateformes sont apparues sur internet", indique la FSMA.

L'autorité des marchés précise que "celles-ci utilisent toutes la même rengaine: elles prétendent offrir la meilleure plateforme de trading permettant, tant aux débutants qu’aux professionnels, de faire du trading de crypto-monnaies, en un instant et en toute confiance".

La FSMA a toutefois reçu de nombreuses plaintes au sujet de ces plateformes de trading. Les consommateurs qui y ont investi se plaignent plus particulièrement de ne jamais récupérer les fonds investis ou de rester sans nouvelles de la société auprès de laquelle ils ont placé leurs fonds. "Il s'agit dans pareils cas purement et simplement d'une fraude à l'investissement ", souligne la FSMA.

La France se réveille également

Le régulateur appelle ainsi à la plus grande prudence et à vérifier la rigueur de la société. "De nombreuses plateformes de trading de crypto-monnaies promettent des rendements garantis ou une protection de l'intégralité de votre capital. De telles promesses dans le secteur des crypto-monnaies sont toutefois illusoires!", explique la FSMA qui tient une liste des plateformes de trading suspectées de fraude et au sujet desquelles elle a reçu des plaintes.