Aveu de faiblesse ou temporisation à la Fed?

Le stratégiste de Puilaetco rappelle que "le rythme actuel des achats d’obligations est encore important" et qu'au sein de la Fed, comme à la BCE, "il n'y a pas de volonté explicite de vouloir contrôler la courbe des rendements obligataires . Ce n'est pas opportun à ce stade-ci et ça gonflera encore plus le bilan des banques centrales."

Mais alors, pourquoi la Fed se fait tant de mouron pour la première économie mondiale et sa capacité à se relever d'une telle crise? "En gros, le tableau est clair", écrit Michael Every, stratégiste de Rabobank. "L'économie est en grande difficulté à cause du virus, la Fed ne va pas relever ses taux avant très, très longtemps et, à un moment donné, elle le formulera clairement avec des nouveaux objectifs et une nouvelle stratégie." Wait and see, donc.