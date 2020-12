BNP Paribas Fortis: "La pandémie va laisser des traces à long terme"

Dette publique

Les actions et le réel

Sur le marché des changes, le dollar devrait continuer à se replier face aux autres devises. "Le dollar ne bénéficie plus d’un taux directeur plus élevé que dans les autres pays occidentaux, et la correction du billet vert reflète aujourd’hui la disparition de cette prime." De même, il rappelle qu’il existe aujourd’hui des déficits importants sur plusieurs ressources naturelles, qui devraient également bénéficier d’un dollar plus faible. "C’est déjà le cas pour le cuivre qui cote à son plus haut sur les huit dernières années." Il s’attend également à voir les pays émergents également se redresser en 2021, sous l’influence notamment du dollar faible et de la hausse attendue sur les matières premières.