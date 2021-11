BNP Paribas et ING dans les banques "systémiques"

JP Morgan Chase, la banque dirigée par Jamie Dimon, est la banque "systémique" la plus importante dans le monde. Elle trône au sommet du classement établi par le Conseil de stabilité financière (Financial stability board, FSB) qui réunit des représentants des autorités de supervision bancaire des pays du G20.

Il y a 30 banques systémiques dans le monde, selon le Financial stability board.

Dans ce top 30, on retrouve deux noms qui sont très actifs en Belgique: BNP Paribas et ING. En revanche, Belfius et KBC ne sont pas inclus dans le classement.