BP n'échappe pas au marasme qui affecte tout le secteur pétrolier

La compagnie pétrolière BP a publié ce mardi un bénéfice net de 800 millions de dollars au premier trimestre, contre 710 millions de dollars attendus, face à la déroute d'un marché pétrolier frappé par la pandémie et qui n'a pas fini de plomber le secteur. Le groupe avait dégagé un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars un an plus tôt, a-t-elle rappelé dans un communiqué. Comme l'ensemble de ses concurrents, BP fait face à une crise sans précédent, marquée par un effondrement spectaculaire des prix du pétrole en mars du fait notamment d'une demande mondiale à l'arrêt.

Les analystes d'UBS prévoient une remontée des cours du pétrole au second semestre sous l'effet d'une offre amoindrie et d'une relance de l'économie mondiale.

La chute des cours qui s'est poursuivie en avril, avec un baril américain qui est même passé en négatif, augure d'une année cauchemardesque pour le secteur et BP. Le groupe est en outre particulièrement sensible au marché américain depuis le rachat d'actifs dans le schiste pour plus de 10 milliards de dollars auprès du groupe minier BHP en 2018. "Notre industrie est touchée par des chocs sur l'offre et sur la demande d'une ampleur jamais vue auparavant", relève le directeur général du groupe Bernard Looney.