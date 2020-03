Banquiers centraux synchronisés

On n'avait plus vu cela depuis 2008, au moment de la crise financière. Voilà les banquiers centraux unis dans la lutte contre le coronavirus. Avec sa décision de discuter lors de sa prochaine réunion de possibles réponses aux risques que l'épidémie de coronavirus fait courir à son économie, la Banque centrale européenne (BCE) rejoint les principaux banquiers centraux de la planète qui promettent de tout faire pour en limiter son impact sur les économies.

Comment? En adoptant des politiques monétaires accommodantes, ou plus accommodantes encore comme à la BCE, qui se caractérisent notamment par des baisses de taux d'intérêt. L'harmonie totale. Fini les taux qui montaient aux États-Unis, alors que la BCE comprimait les siens. Pour la première fois depuis 2008, les politiques monétaires dans le monde tendent à nouveau vers une synchronisation. Après la Chine, les États-Unis et l'Australie qui réduisent leur taux de base, la zone euro et la Grande-Bretagne s'apprêtent à suivre la même direction.