Belfius Kepler Cheuvreux: "Nous allons encore battre des records"

La collaboration entre Belfius Banque et Kepler Cheuvreux a tourné à plein régime en 2020. Roland Hauzeur, head of corporate Finance and Capital Markets chez Belfius Banque, souligne que Belfius a participé à un grand nombre d’opérations sur le marché bruxellois. "Contrairement aux attentes du début d’année, l’activité a rapidement repris, avec 3,8 milliards d’euros récoltés notamment sur deux grosses opérations (Umicore et ArgenX). Dans ce contexte, Belfius Kepler Cheuvreux a participé à une petite quinzaine d’opérations, ce qui en fait le broker le plus actif durant l’exercice écoulé.