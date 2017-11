Belfius se lance dans le suivi d'actions

Belfius et Kepler Cheuvreux s’associent pour assurer le suivi de plus de 80 sociétés belges cotées. Au premier trimestre de 2018, les deux sociétés espèrent couvrir entre 40 et 50 valeurs belges. Elles viendront concurrencer KBC et Degroof Petercam, les deux leaders du marché pour la recherche financière en Belgique.