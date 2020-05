Berkshire Hathaway s'est délesté des compagnies aériennes

Le holding du milliardaire américain Warren Buffett a vendu en avril ses participations dans les quatre plus grosses compagnies aériennes américaines. Il a déclaré qu'il souhaite toujours faire une grosse acquisition.

L'investisseur milliardaire Warren Buffett a déclaré samedi lors de son assemblée générale des actionnaires que la capacité des États-Unis à résister aux crises offre une lueur d'espoir dans la lutte contre le coronavirus, même s'il a reconnu que la pandémie mondiale pourrait endommager considérablement l'économie et ses investissements.

Pendant plus de 4 heures et demie à la réunion annuelle de Berkshire Hathaway tenue sans actionnaires présents, et retransmise en direct sur Yahoo Finance, Warren Buffett a expliqué que son conglomérat avait pris de nombreuses mesures pour répondre à la pandémie, notamment en fournissant de l'argent aux unités opérationnelles en difficulté et en jetant le total sur un pari de plusieurs milliards de dollars sur les États-Unis. compagnies aériennes. Buffett a également déclaré qu'il souhaitait toujours faire une grosse acquisition, ce qu'il n'a pas fait depuis 2016, mais n'a pas apporté de soutien financier aux entreprises comme il l'a fait pendant la crise financière de 2008, car il n'a rien vu d'assez attrayant, même après le récent marché baissier.

Le milliardaire de 89 ans a ouvert la réunion à Omaha, Nebraska, avec 1 3/4 heures de remarques pour apaiser les investisseurs anxieux, les exhortant à rester attachés aux actions malgré le marché baissier de cette année, même si la pandémie obtient un second souffle vers la fin de cette année. Buffett a qualifié le traitement de la pandémie de "toute une expérience" qui avait une gamme "extraordinairement large" de résultats économiques possibles. Mais il a dit que les Américains ont persévéré et prospéré à travers des crises telles que la guerre civile dans les années 1860, la pandémie de grippe il y a un siècle et la Grande Dépression. La "magie" américaine prévalait auparavant et ferait encore, a-t-il dit. "Rien ne peut arrêter l'Amérique quand on y va", a déclaré Buffett. "Je parierai sur l'Amérique le reste de ma vie." Buffett et le vice-président Greg Abel, 57 ans, ont passé près de deux heures et demie à répondre aux questions des actionnaires posées par un journaliste.

Vente des compagnies aériennes

La réunion a commencé plusieurs heures après que Berkshire a enregistré une perte nette de 49,75 milliards de dollars au premier trimestre, reflétant des pertes non réalisées sur des actions ordinaires telles que Bank of America Corp et Apple Inc pendant la fusion du marché. Alors que le bénéfice d'exploitation trimestriel a augmenté de 6%, plusieurs grandes entreprises, dont le BNSF railroad, ont enregistré des baisses, pénalisées par l'impact négatif du COVID-19. Buffett a déclaré que les bénéfices d'exploitation seront, au moins au cours de cette année, "considérablement inférieurs" à ce qu'ils auraient été si la pandémie n'avait pas eu lieu.

Le cash de Berkshire s'est élévé à la fin du premier trimestre à un montant record de 137,3 milliards de dollars, bien que Buffett ait déclaré "nous sommes prêts à faire quelque chose de très gros", peut-être une transaction de 30 à 50 milliards de dollars.

Mais ce ne sera pas dans les compagnies aériennes américaines, après que Buffett ait confirmé que Berkshire a vendu en avril ses "positions complètes" dans les quatre plus grandes: American Airlines Group Inc, Delta Air LinesInc, Southwest Airlines Co et United AirlinesHoldings Inc. Buffett a déclaré qu'il avait "fait une erreur" en investissant dans le secteur, que la pandémie a changé "de manière très importante" avec aucune faute des compagnies aériennes, laissant un avantage limité aux investisseurs. "C'est essentiellement que nous arrêtons les voyages en avion dans ce pays", a-t-il déclaré.

Un successeur?

Greg Abel a remplacé le vice-président de longue date Charlie Munger, 96 ans, qui rejoint normalement Buffett pour répondre aux questions des actionnaires. Buffett a déclaré que Munger était en "bonne forme" et "en bonne santé" et qu'il attendait avec impatience la réunion annuelle de Berkshire en 2021. Le vice-président Ajit Jain, 68 ans, qui supervise les activités d'assurance de Berkshire et est également considéré comme un éventuel PDG candidat, était également absent de la réunion. Abel vit plus près d'Omaha que Munger et Jain.

Berkshire a déclaré que son conseil d'administration savait qui deviendrait PDG si Buffett mourait ou devenait invalide. Le fils aîné de Buffett, Howard, deviendrait probablement le président exécutif, et les gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler pourraient succéder à Buffett en tant que directeur des investissements. Abel a déclaré aux investisseurs "Je ne vois pas la culture de Berkshire changer" après que Buffett et Munger ne soient plus là. Abel a également déclaré que Berkshire augmenterait probablement ses effectifs, qui totalisaient 391 539 personnes à la fin de l'année, même si certaines entreprises ont mis en disponibilité des employés et réduit les salaires depuis le début de la pandémie, et pourraient commencer à recourir à des licenciements.

