Bientôt 7 yuans pour un dollar?

Le yuan renminbi, la devise chinoise, est dans une spirale négative . Depuis le début du mois de mai, elle a déjà perdu 2,5%. Si cette tendance se confirme ce vendredi, il s'agira de sa plus forte baisse mensuelle depuis juillet 2018. Sans surprise, ce recul de la monnaie de la Chine est à mettre sur le compte de la guerre commerciale qui oppose le pays aux Etats-Unis .

Au cours des dernières semaines, le ton est monté entre les deux plus grandes économies mondiales, si bien que le renminbi fluctue à présent autour de 6,90 yuans pour un dollar, alors qu'il se situait à moins de 6,70 yuans un mois plus tôt.

De quoi faire chuter les actions?

Des stratégistes interrogés par l'agence Bloomberg estiment qu' une nouvelle détérioration des relations commerciales entre Pékin et Washington pourrait conduire la monnaie chinoise à plus de 7 yuans pour un dollar , ce qui serait une première en dix ans.

Citigroup estime que le franchissement de ce seuil pourrait provoquer une chute des actions, une dévaluation compétitive, voire une instabilité financière, tandis que Bank of America Merrill Lynch juge qu'un yuan plus faible serait logique, compte tenu de la croissance économique plus faible de la Chine; selon elle, des sorties de capitaux massives sont improbables.