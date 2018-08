Bit4you, la première plateforme belge de transactions en bitcoins

Bit4you , la première plateforme belge de transactions en cryptomonnaies, a démarré ce mercredi . Comme l’explique Sacha Vandamme, le CEO de Bit4you, la plateforme a été lancée sous sa forme virtuelle et démo, mais "au début de la semaine prochaine, les transactions seront réelles".

Bit4you dispose d’un partenariat avec Worldline , le spécialiste des paiements, et avec la banque BNP Paribas Fortis . Mais surtout, la plateforme a obtenu le blanc-seing de la Banque Nationale de Belgique et de la FSMA, alors que les deux régulateurs ont multiplié les mises en garde ces derniers mois contre les cryptomonnaies. La FSMA a tout particulièrement mis l’accent sur les plateformes étrangères derrière lesquelles se cachent de véritables escroqueries.

Le ministre des Consommateurs Kris Peeters (CD&V) estime le montant annuel des fraudes à quelque 130 millions d'euros. Alexander De Croo s'est réjoui durant la conférence de presse présentant de Bit4you que pour la première fois en Belgique "une plateforme régulée et sécurisée" est lancée.

Sacha Vandamme souligne que dix cryptomonnaies seront disponibles pour les transactions. Parmi celles-ci, on retrouve les principales cryptodevises comme le bitcoin, le bitcoin cash et le bitcoin gold, mais aussi l’ethereum, le dash, le zcash, et le tether.