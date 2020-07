"Black Fed Matters"

Mais ce banquier central de 54 ans s’est surtout signalé récemment par son combat contre le racisme . En tant que premier président noir d’une branche régionale de la Fed, il a clairement affirmé que le racisme est un frein pour l’économie . "Le racisme est un problème social. Mais il est important aussi de reconnaître qu’il s’agit d’un problème économique". Trop de minorités, dit-il, n‘ont pas un accès équitable au marché du travail. Il a même écrit un essai sur le sujet: "A Moral and Economic Imperative to End Racism" .

C’est en 1995 qu’il est entré à la banque centrale après des études à Stanford et Harvard. En 2009, il a rejoint l’administration Obama au Département du logement et du développement urbain. Après un passage à l'University of Southern California, c'est en 2017, en succédant à Dennis Lockhart, qu'il a pris la tête de la Fed d’Atlanta. La banque centrale américaine avait été critiquée jusque-là pour son manque de diversité aux plus hauts échelons.