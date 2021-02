BlackRock hausse le ton pour les investissements durables

Le numéro un mondial de la gestion d'actifs met en garde les gros pollueurs. BlackRock veut plus de transparence sur les chiffres des émissions de gaz à effet de serre.

Le colosse de la gestion d'actifs pourrait ainsi voter contre les dirigeants de groupes qui ne respectent pas les normes et les objectifs pour verdir leurs activités. "Nous attendons des administrateurs qu'ils maîtrisent suffisamment les risques climatiques et la transition énergétique, plutôt que de déléguer cela à un seul administrateur expert du climat", note BlackRock dans un document de 5 pages publié ce mercredi.

BlackRock passe au "Scope 3"

L’activisme climatique de BlackRock passe donc à un échelon supérieur. C'est la première fois que le groupe invoque les données sur les émissions dites "Scope 3", c'est-à-dire les informations relatives à toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas liées directement à la fabrication d'un produit, mais aux autres étapes du cycle de vie de ce produit, comme le transport des salariés, la chaîne d’approvisionnement ou encore la fin de vie des produits. Dit autrement, c'est l'indicateur le plus large pour calculer les émissions de gaz à effet de serre .

Souvent accusé de "greenwashing", BlackRock a multiplié les appels et les initiatives ces trois dernières années pour placer la transition écologique des entreprises au sommet de l'agenda.

Il y a un an, le groupe et ses 7.000 milliards de dollars d'actifs gérés avaient rejoint le groupe d'investisseurs Climate Action 100 +. Une arrivée qui a porté à 41.000 milliards de dollars le total des actifs sous gestion des 370 investisseurs signataires de Climate Action 100 +. Ces derniers pèsent à présent plus de 50.000 milliards de dollars.