BlackRock lance des produits excluant les distributeurs d'armes

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde BlackRock va exclure de certains de ses fonds des entreprises commercialisant des armes, mettant la pression sur une industrie montrée du doigt après une tuerie en Floride en février.

Concrètement, BlackRock, qui commercialise des fonds indiciels (ETF), va créer deux nouveaux fonds "qui excluront les fabricants d’armes à feu et les grands distributeurs qui les vendent" , a indiqué le groupe jeudi. Les géants de la distribution Wal-Mart , Dick’s Sporting Goods et Kroger , qui commercialisent des armes à feu, sont notamment concernés, a indiqué BlackRock.

Dick’s Sporting Goods, une des plus grandes chaînes de magasins de sport des Etats-Unis, avait pourtant annoncé, après la tuerie dans un lycée de Parkland, que son entreprise ne vendrait plus de fusils d’assaut semi-automatiques. Wal-Mart avait pris une décision similaire en 2015.

BlackRock, groupe aux 6.000 milliards d’actifs sous gestion, va aussi proposer une nouvelle gamme de produits "excluant tout lien avec les armes" à certains investissements institutionnels, notamment dans le cadre des pensions. Concernant les produits existants et respectant déjà certains critères éthiques, BlackRock indique qu’il ajoutera des filtres visant à exclure les fabricants et distributeurs d’armes s’ils tirent plus de 5% ou 20 millions de dollars de leurs revenus par la vente d’armes à feu.