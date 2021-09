Bois Sauvage grimpe en bourse et peut remercier Recticel

Les six premiers mois de l'année ont été très fructueux pour Bois Sauvage . Le holding bruxellois a réussi à convertir la perte nette de 1,1 million d'euros actée au premier semestre 2020 en un bénéfice de 77,4 millions d'euros au terme du premier semestre 2021.

La valeur nette d'inventaire de la société holding a augmenté de 16,6% sur la période, pour atteindre 535,80 euros par action . Il était question d'un montant de 459,5 euros un an plus tôt.

Plus tôt cette année, Bois Sauvage a vendu ses parts au spécialiste autrichien des plastiques, Greiner, pour 13,50 euros par action. Au total, ce sont 204 millions d'euros qui ont été levés dans le cadre de cette opération. La plus-value brute que Bois Sauvage a réalisée s'élève à 97,6 millions d'euros.

Le chocolat reprend des couleurs

Bois Sauvage ne donne pas de chiffres pour ses activités "chocolat" en 2021, mais reste confiant pour le second semestre, une période généralement plus faste pour les pralines et les confiseries.