Bond des émissions ESG par les banques

Les banques européennes émettent massivement des obligations ESG, constate dans une petite note Éric Dor, le directeur des études économiques à l’IESEG School of Management (Lille et Paris). Ces titres ESG (environnement, social et gouvernance) comprennent les obligations vertes (« green bonds »), dont les fonds empruntés servent à financer des projets qui ont des effets bénéfiques pour l’environnement et les obligations sociales (social bonds) dont les fonds servent à financer des projets qui ont un impact social et des effets bénéfiques sur les conditions de travail. Les obligations de soutenabilité (sustainability bonds) sont, elles, un mélange d’obligations vertes et sociales.