Boom de l'emploi américain en mars

Presque 1 million d'emplois créés en un mois. Le département américain du Travail a recensé 916.000 créations de postes non agricoles en mars . C'est bien plus que ce à quoi s'attendaient les économistes, qui tablaient en moyenne sur 647.000 nouvelles embauches.

Dans le détail, c'est le secteur des loisirs et de l'horeca – particulièrement touché par la pandémie de Covid-19 – qui a créé le plus d'emplois (+280.000). Suivi par le secteur de la construction (+110.000) et l'industrie manufacturière (+53.000).